可口可樂推出蔗糖汽水，會比原版更健康嗎？先學懂分辨加工糖、天然糖、添加糖！

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美國總統特朗普於上週在社交平台上公開表示，可口可樂同意將其飲品配方改回使用真蔗糖。此舉再度引發世界各國對加工飲品中所用加工糖漿的熱烈討論。雖然汽水本身並非天然飲品，但若能成功將加工糖漿改為天然糖分，配方也算是一種改良。截稿當天，美國可口可樂總公司剛宣布將推出使用美國生產蔗糖的汽水。換言之，這系列產品並不取代原本的可樂配方，而是屬於新系列。

汽水中的加工糖是甚麼？

從80年代開始，可口可樂已經採用高果糖玉米糖漿作為甜味劑。過去20年，雖然加工糖於世界各國都被批准為安全食物添加劑，但是大眾（特別是健康人士）都不太接受這款加工糖。

加拿大讀者請注意：加拿大汽水標籤上，高果糖玉米糖漿標示為「Sugar／glucose-fructose」。

事實上，除了汽水之外，其他加工食品中也常見高果糖玉米糖漿，例如醬汁、沙拉醬、加工早餐穀物片以及加工乳酪等都有可能含有。食品廠商偏好使用高果糖玉米糖漿，主要是因為其果糖含量較高，使甜度提升，因此可以用較少份量就達到相同的甜味。換句話說，因為用量減少，成本得以降低，從而提高利潤。然而，過去十多年的研究已經證實，高果糖玉米糖漿會促進食慾的增加，且與多種慢性代謝疾病密切相關

若果可樂真的能改轉為天然蔗糖，是否更好？

食品選用天然食材總比加工食材更健康；另外，蔗糖中的果糖含量也低於高果糖玉米糖漿。至於汽水改用天然蔗糖是否更好，答案可能不是你想聽到的。事實上，若汽水將高果糖玉米糖漿改回蔗糖，糖分含量並不會減少，兩者同屬添加糖，差別僅在於添加的是加工糖還是天然糖，但份量沒有改變。

含添加糖的汽水最大害處在於其游離糖含量高。所謂「游離」，意思是以獨立、分離的形式存在；而添加糖正是最佳的游離糖例子。添加糖的糖分並未與其他物質結合或依附。一罐可樂汽水含有39克添加糖，約等於9.75茶匙糖。

數個月前在本專欄提及游離糖時指出，由於游離糖並非身體必需的營養素，過量會使肝臟囤積脂肪，誘發脂肪肝並降低解毒功能。除了影響肝臟和皮膚健康外，亦會增加血壓，提升痛風發病率。另外，果糖會導致血糖飆升，促使胰臟分泌過多胰島素，最終令肝臟釋出過多三酸甘油脂，因此游離糖與心臟病、糖尿病及中央肥胖有密切關係。

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因此，除非可樂改用蔗糖後能顯著減少糖分含量，否則對健康的負面影響仍然存在！







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