吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？

天氣悶熱，加上黑雨頻繁，打消了外出運動的念頭。在室內逗留時間較多，若藉此預備一些消暑瘦身輕盈食物，可考慮以翠玉瓜代替傳統澱粉食物。

有曾閱讀過我的舊著作的話，應該還記得之前的食譜「Zoodles翠玉瓜意粉」。食瓜當意粉？聽起來未必那麼吸引，事實上口感比想像中出奇地好。

益處一：三低翠玉瓜 減脂之餘也穩定血糖

翠玉瓜屬於蔬菜類的一種，低卡、低碳、低脂，絕對適合作為減脂食物。每杯翠玉瓜只提供 21 卡熱量，而碳含量極低，Net carb 含量只有 2.7 克，有助穩定血糖。同一杯意粉份量則提供超過 220 卡熱量，以及約 41 克 Net carb。

營養資料庫：翠玉瓜（一杯切粒）

熱量：21 卡

脂肪：0.4 克

蛋白質：1.5 克

碳水化合物：3.9 克

膳食纖維：1.2 克

Net carb 淨碳：2.7 克

升糖指數：15（低）

益處二：改善眼睛健康

除了幫助穩定血糖，翠玉瓜還含有抗氧化物質——葉黃素和玉米黃質。研究指出，這兩款抗氧化物質攝取後會儲存於我們的視網膜中，有助改善因年紀相關的眼疾，包括降低白內障以及黃斑病變惡化的風險。一般高澱粉食物中，例如米飯及麵條等，並非是高抗氧化物質來源；因此，炎夏利用翠玉瓜代替澱粉食物，對身體健康帶來額外益處。

益處三：鞏固皮膚健康

夏日悶熱，面部皮膚經常出油，增加出現暗瘡的風險；以翠玉瓜代替澱粉植物，有助對抗這個情況。翠玉瓜含有高水平的抗炎抗氧化類胡蘿蔔素。研究指出，類胡蘿蔔素有助保護皮膚免受紫外光傷害，同時亦有助延緩皮膚衰老，降低患上皮膚癌風險。不過要注意，類胡蘿蔔素並不能代替防曬用品；無論有否進食翠玉瓜或其他含類胡蘿蔔素食物，外出一定要使用防曬用品。

除了利用螺旋機製成麵條之外，最簡單的方法是將翠玉瓜切片，落鑊炒或放入氣炸鍋加熱，簡單融入日常菜式中。







