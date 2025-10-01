吃辣可控制食慾？最新研究：辣椒粉可減進食量！4類人不宜經常進食辛辣食物

加入最愛專欄 收藏文章

一想到辛辣食物，有些人可能覺得美味可口，有些則可能一想起就開始流汗。有研究指出，攝取辛辣香料有助調節體溫，透過流汗達至降溫效果。而剛於本週公布的一項研究則發現，辛辣食物有助抑制過度進食，從而控制食慾。

辛辣食物如何幫助減少進食？

為了探討辣度如何影響飲食行為，美國研究人員為成年參與者提供了兩款低辣度菜式：碎牛肉燴乾豆，以及印度式雞肉，並分別加入不同份量的辣椒粉。結果顯示，當辣度適中時，參加者的進食速度會減慢，整體進食量亦減少了11%至18%。

研究人員特別指出，他們在研究期間亦有追蹤飲水量。當參加者進食辛辣度適中的食物時，進食速度雖然減慢，但並非因為食物太辣而需要不停飲水來降低辣度。

研究結果顯示，參加者無論進食何種辣度的菜式，飲水量都相若。換句話說，菜式並非過辣而導致不適；事實上，參與者在報告中表示菜式辣度適中，味道相當可口。研究人員總結指出，在菜式中加入少量辣椒醬或辣椒，有助減慢進食速度，同時降低整體食物攝取量。

辛辣食物為何能降低食慾？

辣椒的主要活性成分——辣椒素，具有抗氧化及抗炎作用，有助降低患上慢性疾病的風險，或減緩病情惡化。此外，辣椒素亦有加速新陳代謝的功效，可能因此有助調節食慾。

注意：並非人人適合進食辛辣食物

以下症狀人士不宜經常進食辛辣食物：

- 胃酸倒流

- 胃潰瘍

- 腸胃炎

- 腸躁症







