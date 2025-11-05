不只有女生才會缺乏維他命B12！營養師拆解5個高風險群組+早期症狀，購買補充劑前注意這件事！

加入最愛專欄 收藏文章

作為維他命B群的一種，最常被認識的缺乏維他命B12症狀就是疲倦。因此，大多數服用維他命B雜（B Complex）的人，往往會將所有維他命B的功效與症狀混為一談，未必清楚各類維他命B的獨特作用。然而，維他命B12的功能及其缺乏症狀與其他B群成分有所不同，即使出現缺乏情況，也未必能立即察覺。

維他命B12主要作用

維他命B12是製造紅血球與維持神經系統健康不可或缺的營養素。它有助於形成神經外層的訊息傳遞細胞，確保神經傳導正常運作。當B12缺乏時，身體可能在不知不覺中出現多種異常。根據2022年的一項綜合報告，B12缺乏除了可能導致貧血，還與多種神經及精神症狀有關。若長期缺乏，更可能造成神經系統損傷，因此不容忽視。

5個早期或常被忽略的症狀

• 手腳刺痛或麻木感：神經受損導致針刺感或麻痺

• 走路不穩、容易頭暈：神經傳導異常影響平衡與協調

• 記憶力變差、情緒低落：多項研究指出B12不足與憂鬱及認知退化有關

• 舌頭變得平滑、有灼熱感：舌面細小乳突消失，使舌頭變平滑並感到疼痛

• 膚色蒼白或微黃：因紅血球生成減少或脆弱，導致貧血或皮膚輕微泛黃

5個高風險群組

對維他命B12的最大誤解，是以為只有女性才會出現缺乏情況。事實上，男女皆有可能屬於高風險群組：

• 50歲以上人士：隨著年齡增長，身體吸收B12的能力會下降；約有20–30%年過50歲的人士存在B12吸收障礙

• 患有嚴重腸胃疾病或曾接受胃繞道手術者

• 長期服用甲福明（Metformin）的糖尿病患者

• 長期服用胃酸抑制劑的胃酸倒流患者

• 純素食者：B12主要存在於動物性食物中，含量較高的食物包括蜆、三文魚、牛肝、雞蛋及乳製品

誰需要補充B12？

50歲以下的素食者可先選擇營養酵母、或食用添加維他命B12的植物奶與早餐穀物片。如出現上述缺乏症狀，建議先進行驗血，再決定是否需要補充劑。至於患有腸胃疾病、長期服用甲福明或胃酸抑制劑者，則應定期驗血檢測B12水平。

購買維他命B12補充劑注意事項

由於B12屬於水溶性維他命，身體不會儲存過量，因此需要每日補充。購買補充劑時，可選擇長效緩釋配方（Time Release），讓B12在體內緩慢釋放，避免一次吸收過多而經尿液排出，提升吸收效率。







