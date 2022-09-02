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30歲過後，總想好好整理一下自己的人生，離開不值得愛的人，捨棄多餘的物質，清理臉上礙眼的斑點。於是，筆者早陣子終於走去脫癦和打斑，希望肌膚看起來白淨一些，化妝都可以簡單一點。

一次過脫癦加激光去斑，對皮膚來說是十分刺激，但也慶幸後續的護理做得不錯，暫時效果也很好，所以今次想和大家分享激光後的皮膚護理及注意事項。

#1 使用物理的防曬

激光後的皮膚十分脆弱，也覺的熱熱的，所以更要做好防曬，避免皮膚升溫。使用物理性的防曬用品，例如帽子、太陽眼鏡、口罩就能好好保護皮膚。當然搽防曬液也是必需的。

#2 敷保濕鎮靜面膜

剛剛做完脫癦加激光去斑後，美容師雖然有幫我敷降溫的面膜，但當天仍然覺得面部發熱，及一點刺刺的感覺。於是回家後，馬上再敷我之前介紹過的 SNOW FOX北極微風速效急救面膜，它含有的有機薄荷精華，敷上面後冰冰涼涼，超級降溫，刺痛感也減低了很多。之後的一星期，洗完澡後，我也有敷這款面膜，感覺皮膚狀態很好，飲飽水。







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