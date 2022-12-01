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還有不夠1個月就到聖誕節，又要為送禮而煩惱？各大品牌的聖誕倒數月曆經已推出，每日打開都有不同驚喜，深受女生喜愛。無論是送給愛人、閨密，還是獎勵自己也不錯。筆者精選了8個美妝、護膚品牌的倒數月曆，當中不乏品牌皇牌產品，可以藉此機會一試，禮盒包裝更十分吸睛，最低$590就買到，把握機會入手吧！

1／GUERLAIN

外表高雅的GUERLAIN星蜂飛舞倒數月曆，金色蝴蝶結十分精美，內有25款華麗禮物，包括迷你瓶子、護膚品、陶瓷香氛裝飾等，其中有品牌的經典四色眼影、多用途限量版的眼影唇頰高光蜜及Rouge G寶石唇膏。另外，蜂巢是由FSC*森林管理委員會認證的硬紙板製成，配備木腳和卸除式托盤，拆完禮物後也可當首飾盒使用，設計迷人又環保。

2／PAUL & JOE

貓奴絕對不能錯過的PAUL & JOE聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒，華麗的圓帽盒，以品牌標誌性的菊花圖案和貓咪為主題，內藏24件產品，包括皇牌的隔離乳及貓咪唇膏。拆完禮物後，精美的印花禮物袋可以重覆使用，還可以掛到聖誕樹上，變身可愛聖誕吊飾。

3／DIOR

全新版本的Dior聖誕倒數日曆由Dior的藝術家好友Pietro Ruffo匠心設計，以奇幻又閃耀的星空宇宙為主題，帶來24件驚喜禮品，有品牌經典香水、唇膏、指甲油、睫毛液及護膚品，包羅萬有，一次過滿足所有需要。

4／Charlotte Tilbury

以70年代奢華派對為主題的CHARLOTTE’S 魔法星光寶盒，12件驚喜美妝品及護膚品放在珠光寶氣的抽屜裏，包括貨裝BEAUTY LIGHT WAND 光影筆、旅行裝MAGIC CREAM魔法面霜。

下頁睇護膚品牌倒數月曆！







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