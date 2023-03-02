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最近天氣忽冷忽熱、日夜溫差大，代表著春天已悄悄來到。濕悶的春天除了令人覺得無精神外，連頭髮也「一睡不起」，十分扁塌，明明晚上洗完頭，但隔天早上就出頭油、甚至頭皮痕癢及出現皮屑？如果你也有這些問題，可以從日常護理及習慣改善，告別油膩扁塌的頭髮。

#1洗髮後要馬上吹乾

無論你習慣睡前洗髮，還是早上出門前洗髮，也記得洗完頭要馬立吹乾頭髮，因為空氣中滿佈灰塵和細菌，濕髮容易沾上並有機會堵塞頭髮毛囊，引致掉髮；加上春天空氣濕度時高時低，容易造成頭皮皮脂失調，令頭髮更易出油，所以記得洗髮後要馬上吹乾。

如果趕時間出門，推介ghd最新推出的DUET雙效熱風造型夾，結合熱風和造型的工具，洗完頭可以同時吹乾頭髮及set頭，一次過滿足兩個願望，適合各位愛美的Lazy Girls。它也可以轉換成適合在乾髮上造型的模式，能提升頭髮光澤感及整齊度，即時達致零毛燥效果。有興趣的話，可以先到限定體驗店試用。

GHD DUET STYLE 雙效熱風造型夾「限定體驗店」

日期：2023年3月9日至12日

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

查詢：GHD

https://www.ghdhair.com/zh-hk/

#2 調節洗頭的水溫

用熱呼呼的水洗頭的確很舒服，可以消除一整天的疲累，不過太熱的水有機會沖走頭皮正常油脂分泌，令頭皮變乾、痕癢、甚至出現頭皮屑。建議洗頭時的水溫調較在攝氏40度以下，大約是比體溫暖一點的溫度。







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