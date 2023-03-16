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終於可以脫下口罩，化一個靚靚妝出街見人，不過有些女生可能沒練習太耐，不小心就把底妝化得太重手，看起來厚重又有粉感！想化一個透薄貼面的底妝其實很簡單，只要把握以下4個步驟就可以了。

1／做好護膚基本功

想化一個好的底妝，先要有好膚質，而打造好膚質的重點就是保濕和防曬。因為有水潤的肌膚就不怕底妝起乾紋；做好防曬就可以減少黑色素及雀斑出現，不必為了遮瑕而搽厚粉底。

可當妝前打底的防曬乳，結合格蘭玫瑰和白玫瑰的複合物與穩定性維他命C，提供防護、修飾及提亮三重功效，改善粉底持妝力與剔透度。

淡粉紅色的乳液質感，有助修正及提亮膚色，可當作妝前底霜使用。含獨創「Sun Dual CareTM」 濾光活膚科研，能將陽光中有益的光譜濾化成美肌能量，有助減淡細紋乾紋、提 升肌膚彈性、重塑緊緻感。

2／不要一次過上底妝

有些人習慣把粉底一次過塗上面，然後再印開，這個方法很容易令底粉化得太厚。上粉底時，建議先倒出一粒豆的份量，把粉底先從鼻翼、眼底、臉頰、額頭由中間向外慢慢印開，粉底液用完全臉一次，覺得不夠先再少量添加。化完粉底，才決定是否要遮瑕。

記住，遮瑕不是底妝的必要步驟，我們不用太介意幾點的雀斑或者暗瘡，不是要把全部瑕疵完全遮蓋才稱得上完美，反而有一些小瑕疵，才能帶出透薄自然的偽素顏感，比起完美無瑕更有親切感。而遮瑕的時候，可以使用細頭的化妝掃，印在需要遮瑕的位置，就不怕低妝太厚重。

3／根據粉底「流動性」選擇上妝工具

不知你習慣用甚麼工具上底妝呢？其實不同的上妝工具都會影響粉底的妝態。建議根據粉底的流動性來決定工具。

粉底液的流動性較高，即較水狀，建議使用化妝掃，保留粉底液的光澤感，化出透薄的底妝。如果使用美妝蛋，上妝時就有機會把粉底液吸走，影響遮瑕力及令底妝不均勻。

而流動性較低的粉底，例如粉底霜，就可以用美妝蛋或海綿上妝，輕拍上面可以令底妝更貼服、帶走多餘粉底，避免底妝太厚重。

想令底妝更貼面持久，可將美妝蛋或海綿用清水浸泡再使用，或者上妝前使用定妝噴霧輕噴面部及美妝蛋，效果更好。

含葡萄萃取物、玫瑰 精油、橙花水、檸檬香蜂草、薄荷精油、迷迭香精油等成分，有助緊緻毛孔、提升透亮度、舒緩和鎮靜肌膚、定妝和提升妝品貼服力。

4／別忘記用碎粉定妝

春天的溶妝機會雖然不及夏天，但也別忘記用碎粉定妝。特別是乾性肌膚的人，在挑選碎粉時更要選擇保濕度高的碎粉，才不易脫妝起乾紋。

有5款色調供選擇，每款以三種同色調組成，顯色性強，適合塗刷全臉，增添溫暖氣色。蜜粉餅粉質細緻，含88%天然成分，可淡化肌膚瑕疵、均勻膚色。

全新研發的定妝技術Setting Veil，在不破壞粉底質感的情況下定妝，粉質透明不怕泛白，有助撫平毛孔。含玫瑰果油、角鯊烯等保濕成份，能吸收多餘皮脂的粉末，又能保持滋潤。







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