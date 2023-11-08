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剛踏入11月，各個美妝品牌都推出滿滿節日氣氛的聖誕限定產品，包裝充滿冬日浪漫感，不只外表精美好看，實用性也兼備。筆者精選了5大品牌的節日限定彩妝產品，無論當作聖誕禮物來獎勵自己，還是送給閨密都是不錯的選擇。

1/ Givenchy - Holiday 2023 節日限定派對閃爍彩妝系列

系列以品牌創辦人Mr. Hubert de Givenchy參加70年代派對作為靈感，利用大膽的色彩，展現出五光十色及閃亮的派對氛圍。限定產品包括新出的魅彩九色眼影，有齊啞緻、緞面及金屬感三種妝效，一盒眼影就可以混搭出不同妝感，輕鬆駕馭不同派對需要。

派對妝容少不了亮眼的唇妝，Le Rouge系列唇膏亦推出節日限定版，閃爍的銀色包裝高貴優雅，其中全新的節日限定唇色N554 Nude Thrill，揉合棕紅色與杏色，溫柔之餘亦不失復古感。

節日限定還有全新的高級訂製稜鏡光影膏，含90%護膚成分與珍珠粒子，液體光影的質地細膩，輕鬆打造立體的面部輪廓。







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