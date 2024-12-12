如何在日本藥妝店尋寶？認住這個標誌，不會錯過必買好物！

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去日本旅行，當然少不了逛藥妝店這個行程！筆者無論是行街路過，還是去到機場免稅店作最後衝刺，見到藥妝店或美妝專櫃都忍不住要逛一逛，生怕錯過了甚麼好用的化妝品、護膚品沒有買到。

每次沉浸在日本的藥妝店內，不知道大家會否很迷惘呢？產品很多、也經常推出新品，即使出發前爬文做足功課，去到店內也覺得無從入手，看到化妝品很精美的包裝，就想放進購物車，但又不知會否「中伏」。如果你也有同樣疑惑，入手產品前可以留意這個「LDK the beauty」的金色標誌！

這個金色標誌來自日本《LDK the beauty》雜誌所頒發的獎賞。《LDK》雜誌每月都會為不同類型的產品評測，包括生活用品、家電、美妝等，而《LDK the beauty》則針對美妝產品評測。編輯部會對不同品牌及價位的產品作評核，不接受廣告宣傳，並會邀請皮膚科醫生、化妝師及有經驗的產品製造專家評價，介紹好用的產品，而低評價的產品也會說明理由，在日本美妝界是很有公信力的雜誌。

雜誌會把每項美妝產品分類評核，也會總結年度表現最好的產品，如果大家見到一件貨品獲得超過一個《LDK the beauty》的金色標誌，甚至獲得3個獎賞，就不要錯過了！

例如這款Perfect On Focus的Smooth Cleansing Balm就在2022年取得《LDK the beauty》評價的三項大賞，在卸妝時清潔毛孔，亦有助滋潤保濕，等筆者下次去日本也入手一罐試一試。

今次筆者到日本也有看到一些獲《LDK the beauty》高評價的美妝產品，大家去旅行也可以留意。

《LDK the beauty》除了評測產品外，亦會在雜誌或社交平台上分享保養、美髮、化妝的相關知識，想跟貼日本的美容資訊可以去看看！







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