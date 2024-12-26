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Lazy Girl Beauty Hacks - Jessica CC

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26/12/2024

一支難求的日本超人氣KATE怪獸水光唇膏，真的好用？實測用後感！推薦同品牌唇膏好物！

#唇膏 #美妝品 #KATE怪獸水光唇膏 #Editors Pick #Makeup Trends

　　日本的彩妝產品向來出色，即使是開架品牌都經常有高評價的產品。早前在IG Reel上，不停看到日本、台灣的美妝KOL都介紹KATE的怪獸級持色唇膏，更高度推介要包色入手。於是，筆者無論在香港還是日本，只要經過KATE的貨架都去看看有沒有貨，大約找了一兩個星期，終於在日本機場的免稅店買到當時貨架的最後一支，實在太難買了吧！

 

在香港的KATE貨架，這款唇膏經常也沒有貨。幸好還有樣本可以試色。

 

　　究竟這支唇膏是否這麼好用？那就繼續看下去吧！

 

　　官方的宣傳說明指這款唇膏由高貼服凍狀薄膜，進化為絲滑亮澤凍狀薄膜，並非液狀唇膏，也並非棒狀，是第三種新的質感，既絲滑又有光澤感，可以修飾唇紋、高持色度。配方加入玻尿酸，有助保濕滋潤。共有三色。

 

 

　　筆者試用的是G01 蘋果紅色系，質地正如廣告般水澤有光澤，顯色度也很高，薄薄塗一層已經很好看。至於高持色度，試用後覺得還好，唇膏仍然會沾杯，沾杯後唇上的光澤感也會消失，唇上仍保留色彩。

 

 

　　不過個人不太喜歡這種新的唇膏質感，長髮加上冬天穿毛衣，頭髮和小毛線都會沾到唇膏上，又會把水光感沾走。加上唇膏外殼是旋轉式設計，不小心轉多了份量也不能轉回，溢出的唇膏沾在外殼邊有點嘔心及不衛生；但只轉剛剛好的份量又會刮到嘴唇，真的有點難控制。

 

 

查詢：KATE TOKYO

 

　　在尋找怪獸水光唇膏的時候，無意間見到另一支同品牌的有色潤唇膏，因為價錢實在太吸引，好像只要幾百日圓，於是又入手了一支試試。

 

 

　　這支Kate Personal Lip Cream主打透明血色感，試用的是 07煙燻粉色，上唇顏色很自然，像天生的好氣色，適合素顏或淡妝使用。成份含透明質酸、葡萄籽油等保濕成份，個人覺得滋潤效果比上面那支水光唇膏更好，更能遮蓋唇紋。

 

 

　　不過，唇膏設計有點粗，如果直接塗上嘴唇是一定會出界的，需要再用棉花棒或紙巾抹一下。這支香港沒有發售，如果大家有興趣可能要找代購或到日本購買。

 

 

查詢：Kanebo TW

 

 

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