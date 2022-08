Beauty



收藏文章 天氣翳焗悶熱?不要喝凍飲了!呷一口玫瑰桃花養顏茶,讓花香為你舒壓解悶、趕走濕熱 Coffee or Tea?我一定揀Tea。一向喜歡飲茶,愛其種類多,變化多;中國茶、西式茶、草本茶,近年更流行養生茶,無論中醫、纖體、飲品品牌都有推出。 好像冷壓果汁概念品牌Water Juicery,就看準養生茶的潮流,去年就打造品牌Healing Tea,推出一系列經註冊中醫師精心調配的舒壓花草茶。為慶祝品牌成立一周年,早前推出全新「玫瑰桃花養顏茶」,玫瑰是健脾降火的天然良藥,有助減輕日曬及濕熱為身體帶來的負面影響,這陣子高溫火熱又焗又悶,最適合飲;茶的配方還加入月季花、桂花和紅棗焙製,有助寧神減壓之餘,更有助活血養顏,改善經痛。 泡一杯,花的幽香徐徐飄來,呷一口,淡淡花香充斥口腔,層次十足,感覺溫潤,令人身心舒服。 除了這款新出品,品牌另有招牌配方「玳玳花薏米美纖解茶」,內有玳玳花和薏米,配以蕎麥、決明子和山楂,有助解脂消滯兼通便,每次飯聚吃大餐過後,我都會喝一杯,不知能否幫助修身?而「石斛花紅棗養潤茶」則以石斛花、紅棗、黑豆、乾薑和紅杞子炮製,是滋陰補氣之選,我會推介給那些氣血不足、面色蒼白和手腳冰冷的閨密。 品牌推出兩款「限量版暖水壼」($150),如購買玫瑰桃花養顏茶,即可以優惠價$100換購;購買石斛花紅棗養潤茶或玳玳花薏米美纖解茶,可以優惠價$120換購。 查詢:2325 9368 網址



