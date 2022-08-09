收藏文章

你心目中的不老女神有哪些？最近在大陸綜藝引起熱話的王心凌？永遠甜美可人的志玲姐姐？還是展出時尚Girl Crush的碧咸嫂Victoria Beckham？編者則因為《FRIENDS》而重新愛上Jennifer Aniston。

在 Instagram 查看這則貼文 Friends（@friends）分享的貼文

今年已經53歲的Jennifer Aniston，由內到外都散發出甜美又不失優雅知性的少女感，而她的纖瘦健康身型更是讓人羨慕，原來當年在拍攝《FRIENDS》的十年間，Jennifer飾演Rachel時為了連戲維持體態，特別請來營養師製作一款專屬沙律食譜，而這個食譜後來也爆紅，成為不少網民的實驗瘦身食譜，之後更被稱為「世上最完美沙律」，一起來看看！

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Aniston（@jenniferaniston）分享的貼文

「The Rachel Salad」由主要由生菜、火雞肉、蛋白、鷹嘴豆及煙肉，配上香醋醬所組成，Jennifer偶爾也會加入一些意大利Pecorino乳酪。這款沙律雖然食材簡單，但已經有齊優質澱粉、蛋白質及纖維等日常所需營養，不但低熱量、高營養價值，而且飽足感亦很高，在長時間的拍攝工作中能提供充足能量，讓Jennifer保持最佳狀態。

除了「The Rachel Salad」，一碗健康美味的沙律，可挑選的食材當然還有很多，若然大家希望多一點變化的話，以下的優質澱粉、蛋白質、纖維及優質脂肪食材，都可以隨意選擇及調整分量。

優質澱粉：糙米、番薯、燕麥、藜麥

蛋白質：豆腐、蝦仁、三文魚、雞蛋

纖維：西蘭花、堅果、蒟蒻、蕎麥、燕麥

優質脂肪：牛油果、三文魚、芝士、黑朱古力

下一頁：Jennifer Aniston的零食與心靈護養







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動