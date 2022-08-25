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隨著近年Back To Basic的時尚趨勢，比起歐美的濃艷妝容，帶有透明感的裸妝在亞洲美妝界更受歡迎，尤其在日本及韓國，不論是女藝人、演員甚至是網紅，妝容都是以具透明感的偽素顏裸妝為主，自然又可愛的模樣在Instagram上也更吸睛、吸like！跟著以下五個上妝重點，就能隨時隨地散發出自然肌膚光感。

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透明感妝容重點 1 ：上粉底前先校正膚色

在塗上粉底液之前，除了必需要的防曬，更要利用不同色調的妝前乳及遮瑕霜，來輕微校正膚色和遮瑕，例如利用偏綠色妝前乳來減淡臉頰、鼻翼等部位的泛紅；偏黃皮膚也可使用紫色調妝前乳作提亮，做對這個步驟就可減輕之後所用的粉底液分量，以免因為過度遮瑕需讓妝感顯得厚重，薄透底妝自然更加通透明亮，也會更加持久。

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