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這名五官標緻、如同「真人芭比」的荷里活女演員——Amanda Seyfried（雅曼達施菲）最近突破自己一貫的形象，拍攝了《新創大騙局》（The Dropout），在電影中重演美國真實發生的科技騙案，扮演Theranos 創始人 Elizabeth Holmes。她憑著這套電影入圍了艾美獎。她是一名好演員，但更讓人欽佩的是在荷里活的花花世界，卻毫不受名利影響，真實、自在的做自己！

幸運讓她踏上順風順水的演繹路途？

Amanda Seyfried是童星出身，年紀小小已經得到不少演出機會。「我內心並不存在甚麼優越感。我工作很努力，但也足夠幸運。必須承認，我的很多次成功都是因為在對的時間，做了對的事情。」

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憑著她出眾的外貌及幸運，讓她在荷里活很快地接到不少好戲並一炮而紅，如《辣妹過招》（Mean Girls）、《給茱麗葉的信》（Letters To Juliet）、《潛逃時空》（In Time）等等。實質上，她的事業發展不止運氣，也因為她懂得未雨綢繆，準備好自己，當運氣來臨時才能牢牢抓住。她努力學習芭蕾舞鍛練氣質及體態，還學習聲樂，所以其後她才有機會參演音樂劇《媽媽咪呀》（Mamma Mia）及《悲慘世界》（Les Misérables），讓演藝事業有更多不同可能性。

突破自己的新作——《新創大騙局》

最近，Amanda Seyfried憑藉《新創大騙局》（The Dropout）電影獲得艾美獎最佳女主角的提名。這次，她突破自己一貫甜姐兒形象，飾演 Elizabeth Holmes —— 被指控欺詐罪的醫學技術公司 Theranos 的創始人。她特別學習Elizabeth Holmes刻意壓低聲線，學習她女強人般的走路方式。「在準備一段時間後，你的肌肉就會形成記憶，走路、說話方式也全都不一樣了，這就已經演活了角色的一半，接下來要做的就是走進人物的内心世界，這是個很有趣的過程。」她更立體地刻畫出這名科技欺詐犯的故事，竟讓觀眾對Elizabeth Holmes多了一絲憐憫。

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她的演技廣受好評，業界更是誇讚這部作品是她的演藝事業的巔峰之作。Seyfried謙虛地讚美編劇說，「編劇製作了完美的劇本，整部劇沒有任何一秒讓人覺得不自然。劇情、執導和台詞的語調全部都天衣無縫地融合在一起，才能呈現出真實效果。」

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