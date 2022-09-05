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即使仍要戴口罩外出，髮型及衣著打扮也不可以馬虎，想簡單的點綴一下日常造型，頭飾及各款首飾都是打扮好幫手。飾物雖然Size小，但要好好收納卻不是簡單一個盒子就可以，沒有整理好只會讓你每天出門前多花時間在「尋寶」，更會加速飾品封塵、生銹等情況出現，到時才後悔就太遲了。推薦以下幾個飾物收納妙招，只要跟著做，能節省不少出門和乾急的時間，以後的你肯定會感激現在的你！

多格型飾物收納盒

首先是兩款在市面上或網店中都能買到的飾物收納物，這些多格型飾物收納盒相信大家都見不少，不過除了本身盒子的大小，也要留意收納盒內的隔層及間隔，例如你有較多大型髮飾及手飾的話，就不要選小格佔多數的款式。現在亦有不少收納盒可以自行選擇及拼砌內格的，多買一點內格也方便以後因應需要而作出調整。

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飾品收納架

若然你的梳妝台擁有充足空間的話，當然也可以選擇這類型的飾品收納架，挑選有層架或支柱的款式，更可隨意將各式首飾統統放上去，輕鬆就能變成高質感的擺設，當然過於凌亂也是會影響觀感的。除了佔空間，選用飾品收納架也要留意封塵及氧化變色的問題，對於金屬飾物就要多加護理了。

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