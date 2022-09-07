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粉絲們依然等不到美國天后Rihanna推出新歌，但是她的美妝品牌又有天馬行空的創新產品！這次Fenty Beauty與來自紐約布魯克林的創意團隊 MSCHF聯乘推出「盞鬼」的新產品——閃耀唇蜜（還是番茄醬）？品牌將閃耀唇蜜（Lip Gloss Bomb）以番茄醬作為包裝，一盒6包中隨機一些是唇蜜，而其他的竟是真正的番茄醬！

用番茄醬假扮唇蜜，可能很多女孩子小時候都玩過，想不到創意團隊 MSCHF竟將這個孩子天馬行空的想法沿用在商業的美妝產品中，正如他們的名字mischief （惡作劇），其產品同樣充滿創意、不受拘束！除了這次的番茄醬唇蜜外，他們也曾設計反諷資本主義的億萬富翁造型冰棒及與知名脫口秀主持人 Jimmy Fallon聯乘的 The Gobstomper鞋款，他們以天馬行空的設計讓產品成為炙手的搶手貨。不過，這次推出的Fenty Beauty唇蜜卻迎來了粉絲們兩極的反應，到底該設計讓產品幽默搞怪，更添樂趣，還是不實用的噱頭呢？

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使用前請先嘗味！

Fenty Beauty番茄醬唇蜜的設計參考了經典的亨氏番茄醬，撕開的體驗完全如同撕開番茄醬一樣！一半番茄一半嘴唇的圖案位於包裝的中心，並寫上「Ketchup or make up？」的問題，暗示著這個化妝品的遊戲規則。一盒6包裝的唇蜜中，隨機的放入Fenty Beauty 櫻桃色閃耀唇蜜及番茄醬，而包裝上完全沒有任何的印記，買家在每次使用時，就像在玩幸運抽獎！

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從藝術角度，這個充滿創意的點子，讓化妝體驗增添趣味。有網民稱讚「很有創意的想法，雖然不實用，但我會買來收藏或送朋友！這買的就是一個趣味呀！」不過，不少注重實用性的用家似乎不賣帳。「誰要用25美元買不到1美元的番茄醬？」；「用番茄醬包裝的唇蜜，太難使用了。」；「唇蜜撕開後一下就乾了，實在不太實用，我寧可去買一罐可多次使用的番茄醬跟一支唇蜜。」

那你怎麼看呢？







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