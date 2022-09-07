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夏季的高溫在幾陣雨過後，夾雜著絲絲秋意，圓月正準備掛起，又到了換季的時候了。而一瓶夾雜著上一個季節的溫度和帶著下一個季節的氣味的香水，總是編者換季時的必備。



Aesop虛實之境香水系列 —— 艾底希思









談及香水，不得不提Aesop近日的新品。繼去年推出的三款「虛實之境香水系列」後，Aesop日前迎來此系列的第四款香水——艾底希思香水。這款香水以木質為主調，苦橙與辛香黑胡椒在細微的花香中展開，帶出乳香、小茴香和雪松氣息，最後以檀香、雪松和充滿大地氣息的岩蘭草作結。



木調的香氣總是讓人感覺深沉、溫暖，除此以外，艾底希思還散發著馥郁辛香之味，就像站在森林中的湖邊，看著湖面泛起漣漪，充滿詩意且帶著靜謐之感。這款香水沒有性別之分，調香師Barnabé Fillion表示，「艾底希思是我們目前最感性的一支香水──非常適合用於每個人的肌膚，您甚至會忘記自己噴了香水。」



查詢：Aesop







Chloé Atelier des Fleurs系列——Violette紫羅蘭、Santalum檀香





Chloé的香水總帶給人一種溫可人的感覺，特別是Atelier des Fleurs系列，那簡約且剔透的設計總帶著絲絲精緻與知性感。這個系列的香水同樣純粹，均以一種花卉的方韻為主調，曾推出的17款香氛都是直接以花香成分為命名。香水以天然的原材料為主成分，不含人造色素及雜質。今次，系列再添兩款新成員，分別是Violette紫羅蘭和Santalum檀香。





Violette紫羅蘭 $1,230



Violette紫羅蘭出自調香師Fanny Bal之手，靈感源於兒時家中盛放的紫羅蘭，那撫媚的紫調帶著絲絲神秘且誘人的感覺，芳香中夾雜著清新的氣息。而Santalum檀香則出自調香師Marypierre Julien之手，靈感源於祖母從澳洲旅遊時，送給她的檀香木扇。散發沉靜、馥郁的檀香讓她難以忘懷，溫暖中還帶著絲絲甜奶香味，不失為轉季的選擇！

Santalum檀香 $1,230



查詢：Chloé





Jo Malone 英國梨與小蒼蘭古龍水 – 工藝玻璃限量版





說起Jo Malone的經典香氣，一定離不開英國梨與小蒼蘭。雖然味道算不上新鮮，卻是一股熟悉的感覺。英國梨與小蒼蘭散發的溫暖感有種說不出的治癒。香調以清新的梨子為主調，搭配白色的小蒼蘭，夾雜著花香的柔和，佐以琥珀和廣藿香的木調，將其稍稍沉靜。這次推出的限量版換上了精緻的工藝玻璃設計，再添上一絲古典的氣息，將經典性延續。







查詢：Jo Malone













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