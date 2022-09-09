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英國皇室官方正式宣布英國女王伊利莎白二世辭世，享年96歲。英國女王伊利莎白二世最後一次公開露面是在於今年9月6日，她在蘇格蘭的巴拉摩城堡，任命特拉斯為英國新首相。一向為國事操心的英女王，在做完這件重要工作後，漸漸傳來皇室召喚成員到巴摩拉城堡的消息，在昨晚（9月8日）傳出英女王離世的不幸消息。



英女王今年登基70周年，是英國歷史上登基時間最長的君主。仔細想想，香港有不少地方以女王的名字命名，以往的硬幣上也印著她的頭像。她就是英國的象徵，那經典的揮手動作、彩色的套裝及御用Launer London的手袋都深深留在幾代人印象中。她的離世意味著一個時代的終結。讓我們來看看英女王的7個鮮為人知的事情，藉此來懷緬一下她。

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#1 英女王有兩個生日



有沒有想過為甚麼好像英女王壽辰沒多久，6月又到英女王生日呢？原來英女王每年有兩個生日，她的真實生日是1926年4月21日， 而官方生日則是每年6月的第二個周六。



為甚麼有兩個生日？因為英國君主在生日當天會有年度閱兵儀式，不想讓4月的梅雨天氣阻礙閱兵儀式，於是將官方生日定在好天氣的6月。其實英女王並不是第一個過雙生日的英國君主，這個傳統早由喬治二世國王立下的。

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