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13/09/2022Text: Tiffany ChanPhoto: 周六野

每天10分鐘！改善假胯寬、臀部凹陷！網民實試超有感簡易瘦腿美臀操，兩周即瘦一圈！

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　　中秋Long Weekend剛過，數數手指，你吃了多少奶黃、雪糕月餅？除了腰間贅肉，大腿跟臀部也是女生經常不滿意及容易變胖的重災區，加上都市女性常見的假胯寬、臀部凹陷等身形問題，瘦腿美臀運動的確不能少！

 

周六野Zoey

 

　　做運動最緊要有效、有感，今次為大家介紹一套由健身網紅周六野Zoey創作、只需10分鐘就能完成的瘦腿美臀操。整個練習共有8個動作，每練習45秒就可休息10秒，網民大讚跟著做兩周超有感！大家亦可根據個人能力，加入橡筋帶作輕量負重，加強版練習對提臀、瘦腿更有效果！

 

瘦腿美臀操動作 1：側躺提腿

 

　　第一個熱身動作是側躺提腿，簡單的側躺下來、雙腳伸直並攏，然後上面的腿向上提起。雖然動作簡單，但也謹記保持呼吸及節奏，同時收緊核心保持身體平衡，並感受大腿外側肌肉收緊及發力。

 

周六野Zoey

 

瘦腿美臀操動作 2：蚌式開腿

 

　　同樣是側躺姿勢，今次將雙腳腳掌合起來，並屈曲成90度，要留意腰部、臀部及腳掌應成直線，所以膝蓋會在身體前方。然後上下打開膝蓋至九十度，同樣保持節奏和呼吸，感受臀部、大腿的肌肉收緊。

 

周六野Zoey

 

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