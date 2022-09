Beauty



收藏文章 阿Sa大讚:10年最Fit身型!阿嬌激減12公斤重回100磅美態巔峰!親證「喝水瘦身時間表」,一日8杯水,愈飲愈瘦、皮膚變好! 阿嬌鍾欣潼由出道至今,二十多年以來都因為忽胖忽瘦的身型而成為網民熱話,去年更因拍攝電影發胖30磅而嚇怕粉絲;而阿嬌自今年初夏參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》,就開始努力瘦身,最近更在節目中指自己減了超過12公斤,現在已經重回100磅、23吋小蠻腰的美態巔峰,重拾「零死角美人」的稱號! 阿嬌再次成功瘦身,當然有賴營養餐單及運動增肌減脂兩大重要瘦身方案,原來阿嬌更有一套超有效的「喝水瘦身時間表」,有助提升身體新陳代謝、通便排毒、加強瘦身效果之餘,更有效為肌膚排毒。阿嬌說:「有時候忘記喝水皮膚就會變得乾燥,一乾就會出油,甚至會脫妝、長痘,暗瘡、粉刺等全都湧出來,可想而知喝水對皮膚有多麼重要。」不用錢、不用力的瘦身美顏術,大家不妨一起來試試! 阿嬌喝水瘦身時間表: 第1杯水:7am 一早起床先喝一杯水,有助喚醒身體及精神,亦可幫助通便排毒。 第2杯水:9am 在早餐及工作之前喝一杯水,幫助提神醒腦,也可平靜匆促的思緒,有助提升工作或學習效率。 第3杯水:11:30am 在午餐之前先喝一杯水,有助減少打後午餐攝取;同時加強血液循環及新陳代謝,令排毒效果再增強。 第4杯水:1pm 午餐後的半小時至一小時可慢慢的喝一杯水,幫助胃部的食物消化;但要留意飯後不建議立刻喝水,水份沖淡胃液反而影響消化。午飯後習慣飲杯水,更可為你趕走飯氣攻心的情況,繼續努力午後的工作。 第5杯水:3pm 來到下午茶時間,想吃下午茶、零食前,不妨先喝一杯水,幫助提神也能緩解飢餓,減少零食攝取。而且下午3-5時是身體新陳代謝最快的時間,多喝一至兩杯水,有助促進體內的大循環,並利用「排尿」將累積於體內的廢物毒素排出。 第6杯水:5:30pm 對於有在節食或輕斷食的減肥人士來說,晚餐不能食太飽,以免熱量攝取超標,所以在晚餐前喝一杯水,能幫助增加飽足感、降低飢餓感及食欲,避免過度飢餓而攝取過量。 第7杯水:7pm 在晚餐後同樣可以慢慢的喝杯水,如果渴了就可以多喝一點點,或者飯後吃一份水分含量較高的水果,以攝取其他天然營養。 第8杯水:9pm 在睡前兩個小時應盡量少喝水,但同時由於睡眠時間長,期間身體容易缺水,也不可以完全不喝水,在晚上9時左右喝完最後半杯水(約100-150亳升),就可為身體補充足夠水份,第二早起來也不怕水腫。 其實多喝水對身心都是百利而無一害的,除了跟從以上的喝水時間表,亦建議大家可以每45 - 60 分鐘飲用 200 - 250 亳升的水,慢慢的、一口一口的喝,就能輕鬆達到一日8杯水的營養目標了!



