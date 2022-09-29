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阿嬌鍾欣潼由出道至今，二十多年以來都因為忽胖忽瘦的身型而成為網民熱話，去年更因拍攝電影發胖30磅而嚇怕粉絲；而阿嬌自今年初夏參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，就開始努力瘦身，最近更在節目中指自己減了超過12公斤，現在已經重回100磅、23吋小蠻腰的美態巔峰，重拾「零死角美人」的稱號！

阿嬌再次成功瘦身，當然有賴營養餐單及運動增肌減脂兩大重要瘦身方案，原來阿嬌更有一套超有效的「喝水瘦身時間表」，有助提升身體新陳代謝、通便排毒、加強瘦身效果之餘，更有效為肌膚排毒。阿嬌說：「有時候忘記喝水皮膚就會變得乾燥，一乾就會出油，甚至會脫妝、長痘，暗瘡、粉刺等全都湧出來，可想而知喝水對皮膚有多麼重要。」不用錢、不用力的瘦身美顏術，大家不妨一起來試試！

阿嬌喝水瘦身時間表：

第1杯水：7am

一早起床先喝一杯水，有助喚醒身體及精神，亦可幫助通便排毒。

第2杯水：9am

在早餐及工作之前喝一杯水，幫助提神醒腦，也可平靜匆促的思緒，有助提升工作或學習效率。

第3杯水：11:30am

在午餐之前先喝一杯水，有助減少打後午餐攝取；同時加強血液循環及新陳代謝，令排毒效果再增強。

第4杯水：1pm

午餐後的半小時至一小時可慢慢的喝一杯水，幫助胃部的食物消化；但要留意飯後不建議立刻喝水，水份沖淡胃液反而影響消化。午飯後習慣飲杯水，更可為你趕走飯氣攻心的情況，繼續努力午後的工作。

第5杯水：3pm

來到下午茶時間，想吃下午茶、零食前，不妨先喝一杯水，幫助提神也能緩解飢餓，減少零食攝取。而且下午3-5時是身體新陳代謝最快的時間，多喝一至兩杯水，有助促進體內的大循環，並利用「排尿」將累積於體內的廢物毒素排出。

第6杯水：5:30pm

對於有在節食或輕斷食的減肥人士來說，晚餐不能食太飽，以免熱量攝取超標，所以在晚餐前喝一杯水，能幫助增加飽足感、降低飢餓感及食欲，避免過度飢餓而攝取過量。

第7杯水：7pm

在晚餐後同樣可以慢慢的喝杯水，如果渴了就可以多喝一點點，或者飯後吃一份水分含量較高的水果，以攝取其他天然營養。

第8杯水：9pm

在睡前兩個小時應盡量少喝水，但同時由於睡眠時間長，期間身體容易缺水，也不可以完全不喝水，在晚上9時左右喝完最後半杯水（約100-150亳升），就可為身體補充足夠水份，第二早起來也不怕水腫。

其實多喝水對身心都是百利而無一害的，除了跟從以上的喝水時間表，亦建議大家可以每45 - 60 分鐘飲用 200 - 250 亳升的水，慢慢的、一口一口的喝，就能輕鬆達到一日8杯水的營養目標了！







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