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每次看到韓劇女主角或偶像女團成員，她們的韓式瀏海總具有自然空氣感之餘，還可顯得髮量厚重同時顯臉小，真是令人羨慕！要整理出蓬鬆又持久的空氣感韓式瀏海，其實絕對不困難，韓國髮型屋HAUM的髮型師，就利用風筒、直髮夾、小髮夾及圓筒梳，示範出不同的瀏海整理技巧，自己做都做到！

韓式瀏海整理技巧 1：超簡易中分八字波浪瀏海

第一個瀏海整理法是最容易掌握的八字波浪瀏海，只需要一把直髮夾及一支圓筒梳，甚至是10秒內就能完成！先將瀏海分成中分，梳好之後就拿出兩撮瀏海，然後利用直髮夾將瀏海向正前方夾直，再輕放在圓筒梳上，之後將圓筒梳往上捲再維持3-5秒，定型後拿出來，再微微的整理一下，就輕鬆完成線條自然流暢的C字弧度瀏海。

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韓式瀏海整理技巧 2：髮夾＋風筒，秒增頭頂空氣感

瀏海小髮夾是很多韓國髮型師在造型時都會用到的工具，便宜好用而且效果顯著，各位不妨也先入手一兩隻旁身。同樣預先將頭髮分好界（側分也適用），然後將髮夾以水平角度夾在頭髮分界處，亦可預先在髮夾噴上定型噴霧，令效果更持久；再用風筒向髮夾吹約5秒，鬆開髮夾再加以微微整理，就完成了，頭頂的空氣感及蓬鬆感也即時看得到！

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