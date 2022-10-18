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瑜伽不只是一種運動，更是一趟讓心靈放鬆的旅行。讓人聯想到在綠意盎然的大自然，呼吸著新鮮空氣向著陽光做拜日式的景象，一呼一吸間短暫的將工作與生活煩惱放下。可惜在地少人多的香港，不少瑜伽室都深藏在工業大廈內，瑜伽人只能對著讓人窒息的四面冰牆，一張眼又被拉回現實。不過，若仔細在市區內尋找，原來還有不少隱世小教室，有透光的玻璃窗，有讓人心情放鬆的綠色植物，營造自然而療癒的瑜伽氣氛！編者找到以下這4家，若你也想來一趟瑜伽小旅行，不妨去試試！

最新！觀塘區療癒瑜伽教室：ARTE YOGA STUDIO

在工商業大樓林立的觀塘區也有隱世瑜伽教室？ARTE yoga studio位於裕民坊附近，離觀塘地鐵站只有5分鐘路程，地點十分方便。主人Charlotte是一個全職瑜伽老師，一直嚮往著開一間屬於自己的瑜伽室，但她認為瑜伽崇尚天人合一，所以不願意屈就在水泥牆內，直到她遇上了這個舒適的小窩。雖在市中心，但教室少有地擁有一個對著寬廣大街的露台，讓人放鬆；日間陽光灑進，溫暖、療癒又舒適，將觀塘的車水馬龍都辟在外。

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瑜伽室以舒適的木系作為設計基調，幾棵綠色植物加上灑入課室的陽光與一小片藍天，就是瑜伽室最引人入勝的裝飾。Charlotte曾經都在繁忙的開源道工作，工作壓力讓她精神及健康變差。她十分了解一班打工族的壓力，所以希望瑜伽室可以作為一個心靈插電站，做瑜伽之餘還能一起聊天、吐吐苦水。

ARTE YOGA STUDIO

地址：觀塘康寧道7-9號晨光大廈4A

網站：ARTE YOGA STUDIO

查詢：Whatsapp

Facebook：@Arteyogastudio

Instagram：@Arteyogastudio

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