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20/10/2022Text: Tiffany Chan

SOGO感謝祭10月底開催！貴婦級護膚品、人氣美妝限定套裝大減價，網店都有份！低至4折，必搶購物清單公開！

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　　半年一度的本港美妝界盛事Sogo感謝祭又來了！今次的Sogo Thankful Week一如以往分為兩階段，Part 1將於下星期10月26日至11月8日舉行，在尖沙咀及銅鑼灣門市同步推出之餘，部分品牌連Sogo網店都可率先購買，快看看有哪些必入手的超值美妝套裝，做定功課再出發盡情shopping！


　　想足不出戶都能入手心水美妝好物的話，首先推介兩個線上線下都有參與是次Sogo Thankful Week的品牌！


激減過千！抵買SkinPower能量精華霜、眼霜套裝——SK-II


　　日本尊貴護膚品牌SK-II每年都是Sogo感謝祭的必搶之選，今次品牌亦為各位忠粉帶來不同的驚喜護膚購物優惠。要養出年輕美肌，要搶購的豈止神仙水？除了皇牌熱賣護膚精華「神仙水」，超值套裝還有SkinPower能量精華霜及為你打造出明亮雙眸的SkinPower能量眼霜，讓你隨時散發出肌膚晶瑩光澤！



網店預售套裝推介：SK-II淨肌清瑩精華套裝 $2,680 (價值：$3,809）
套裝包括：護膚精華「神仙水」 230mL、淨肌護膚潔面乳 120g、嫩膚清瑩露 160mL、護膚面膜1片、護膚精華「神仙水」30mL、淨肌護膚潔面乳 20g、嫩膚清瑩露 30mL 2份、SKINPOWER能量眼霜 2.5g 2份、SKINPOWER能量精華霜 2.5g 4份



網店預售套裝推介：SK-II護膚鑽光能量套裝 $3,620（價值：$5,305）
套裝包括：淨肌護膚潔面乳 120g、嫩膚清瑩露 160mL 、肌源鑽光精華 50mL、SKINPOWER能量精華霜 50g、護膚面膜6片、SKINPOWER能量精華霜 15g、護膚精華「神仙水」30mL、嫩膚清瑩露 30mL  2份、淨肌護膚潔面乳 20g 2份



SOGO門市限定套裝推介：SK-II SKINPOWER 能量精華霜套裝 $1,350（價值：$1,810）
套裝包括：SKINPOWER 能量精華霜80g、護膚面膜2片、淨肌護膚潔面乳 20g、SKINPOWER能量眼霜 2.5g



SOGO門市限定套裝推介：SK-II皇牌護膚緊緻套裝 $1,630（價值：$2,220）
套裝包括：護膚精華「神仙水」 230mL、護膚面膜1片、淨肌護膚潔面乳 20g、嫩膚清瑩露 30mL、SKINPOWER 能量精華霜 15g


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下頁繼續睇超抵 Kiehl’s Since 1851 護膚套裝！

 

 

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