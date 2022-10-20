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半年一度的本港美妝界盛事Sogo感謝祭又來了！今次的Sogo Thankful Week一如以往分為兩階段，Part 1將於下星期10月26日至11月8日舉行，在尖沙咀及銅鑼灣門市同步推出之餘，部分品牌連Sogo網店都可率先購買，快看看有哪些必入手的超值美妝套裝，做定功課再出發盡情shopping！



想足不出戶都能入手心水美妝好物的話，首先推介兩個線上線下都有參與是次Sogo Thankful Week的品牌！



激減過千！抵買SkinPower能量精華霜、眼霜套裝——SK-II



日本尊貴護膚品牌SK-II每年都是Sogo感謝祭的必搶之選，今次品牌亦為各位忠粉帶來不同的驚喜護膚購物優惠。要養出年輕美肌，要搶購的豈止神仙水？除了皇牌熱賣護膚精華「神仙水」，超值套裝還有SkinPower能量精華霜及為你打造出明亮雙眸的SkinPower能量眼霜，讓你隨時散發出肌膚晶瑩光澤！



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