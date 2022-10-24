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隨著急促的生活節奏、工作壓力，甚至是由Work From Home所衍生的作息改變，「一覺睡到天亮／自然醒」這看似簡單的事，對於不少長期失眠或睡眠質素欠佳的人士來說，並非易事。放鬆身心、享受睡眠休息，不是一句話就做到，不想再受眼光光望天光的失眠痛苦，以下10個簡單助眠法，由日常生活入手，到睡前助眠小技巧，讓各位擺脫晚睡及失眠，每天充滿精神和力量。

由早上開始調整日常生活習慣

1. 起床後曬太陽

早上的習慣真的會影響晚上睡眠質素嗎？經不同研究顯示，當早上起床時馬上打開燈或是打開窗簾曬曬太陽，就能讓身體知道「現在是早上了」，逐漸喚醒身體不同系統及機能的同時，亦會停止產生褪黑激素。能幫助白天更有精神和能量應付生活，並可使晚上睡得更好，保持晝夜節律健康，所以千萬不要小看早上起床的時間！

2. 保持穩定運動

想睡得好，盡量在日常增加活動量及運動量，晚上自然需要更多、更深層的睡眠以補充體力，因此恒常的運動習慣是絕對有幫助的。當然運動亦有很多種類，不需要每天都跑步、健身來耗盡體力，配合日程時間表來養成持之以恆的運動習慣更為重要。

3. 避免攝取過多咖啡因或酒精

飲食習慣都有機會影響睡眠質素，若然你平日都會飲用咖啡、茶類或酒精的話，不妨嘗試減少攝取甚至短期戒口，都有助放鬆身心、提升睡眠質素。另外，因為尼古丁也屬於興奮劑之一，建議晚餐後就應避免吸食，以免無法成眠。

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