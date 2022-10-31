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天氣轉涼，入秋之際也是換新裝的好時機，有人喜歡買新衫、新手袋，也有人鍾情從髮型開始「換季」，換個新髮色也是不錯的選擇！今年秋冬時尚及美妝界繼續以經典復古為主題，因此不少深色系髮色再次回歸，若然最近打算染髮的話，不妨參考一下以下幾款大熱兼顯白的秋冬髮色！



楓葉紅棕色：百搭、顯白、減齡



提到秋天，很多人都會聯想起帶溫暖感的楓葉，而暖色系楓葉紅棕髮色也是秋冬的大熱髮色之一，連Blackpink的Lisa也在最新MV換上了。偏橙紅調的啡棕色容易駕馭，即使上班族都適合；而且髮色顯白，又能突顯健康好氣色，為你偷偷減齡，不論是長或短髮、直或鬈通通都好看，為今個秋冬帶來點溫柔氣息。

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蜜茶琥珀棕：蜂蜜感覺突顯光滑輕盈髮質



秋冬髮色關鍵當然是「棕啡」，除了最普通的栗子啡、巧克力啡，其實棕系髮色也擁有許多變化；當中帶點蜂蜜感覺的茶棕色，就是其中一款突顯高質感的秋冬顯白髮色。在深茶棕色基礎上，加入一點蜂蜜琥珀色光澤，給人柔和、輕盈的感覺，在戶外的光線照射下更能展現出柔順、光澤髮質，髮色亦同時襯托出白嫩的肌膚，使膚色更加明亮。

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下一頁：柔霧薰衣草紫灰及橄欖冷灰棕髮色







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