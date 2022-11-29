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節假日是一個不錯的理由，為自己或在乎的人送上一份禮物，表達心意。臨近年末，不少品牌都推出了一系列限定版，為節日增添不少氣氛！在眾多禮物中，編者鍾愛禮盒，一來包裝吸引，還十分得體，而且還可以一次嘗盡品牌的大熱產品，何樂而不為！在芸芸禮盒中，今次特意挑選了幾款充滿格調的禮盒，希望大家都找找到心水禮物！



#1 Aesop《詩意之所》禮盒系列



Aesop每年的節日套裝不僅讓人感覺詩意綿綿，還充滿生活的儀式感。今年，品牌以「詩意之所」為題，以不同概念店的造型，帶來四款不同的禮盒，分別是「山岩漫步」、「磚瓦綠洲」、「街景合奏」和「城市藍圖」，每款禮盒都包含多種相互補充的產品，如天竺葵身體保養二件組、手部保養三件組，也有結合身體及手部產品的禮盒，以及經典系列三件香芹籽護膚產品為主的搭配，放眼望去，都是品牌的大熱好物！



查詢：Aesop







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