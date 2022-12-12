收藏文章

聖誕總讓人期待，街上燈飾、與朋友的派對……歡慶的氣氛似乎總能一洗忙碌一整年的感覺。而派對的其中一環，當然少不了互抽禮物！因此，有人在聖誕到來前，便開始煩惱！買禮物可以說是一大學問——想實用，又不失體面，看著林林種種的禮物，你又會怎麼選呢？若是走高性價比路線，不妨看看DIVA編輯部的推介！



Caudalie節日排毒煥膚套裝 – 節假日前，免不了會臨時抱佛腳，為肌膚急救、排毒一下。Caudalie節日排毒煥膚套裝包含葡萄籽活性爽膚水「皇后水」（100ml）、葡萄蔓極緻亮白精華液（10ml）和速效抗倦排毒面膜（15ml），套裝相當於單品原價的62折，十分優惠！「皇后水」還可置於檯頭，於乾燥的季節隨時保濕；其葡萄蔓極緻亮白精華液也是編者大愛，以往，想要美白，似乎就要頂著乾燥的感覺，用完美白產品還要外加保濕肌膚似乎才足夠滋潤，但品牌的皇牌成分葡萄籽似乎解決了這個問題，最後配以排毒面膜，帶走肌膚倦意。







The Ordinary柔滑亮麗護膚套裝 -提及性價比之選，來自加拿大的The Ordinary一定榜上有名。不僅價錢親民，成分簡單卻有效。柔滑亮麗護膚套裝包含了品牌最受歡迎的五款產品：，分別是透明質酸B5面部精華（60ml）、10% 煙酰胺鋅面部精華（60ml）、5% 咖啡因兒茶素眼部精華（30ml）、天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜（100ml）和2% 水楊酸面膜（100ml）等，多款保濕精華針對乾燥及暗沉，特別適合冬季使用。



Philosophy amazing grace bergamot香氛節日禮盒套裝 – 來自美國的品牌Philosophy主打身體、肌膚保養與香水產品，用過Philosophy的，不難發現品牌喜歡將功效集合為一瓶，比如卸妝和洗臉、洗髮和沐浴，某程度還是挺方便的。除了著重於臉部的護理，身體護理也不能忘！這款禮盒套裝包含amazing grace佛手柑淡香水噴霧（2oz）、amazing grace 佛手柑洗髮沐浴啫喱（8oz）、amazing grace 佛手柑緊緻身體護膚乳液（8oz）；清新的佛山柑香氣常用於夏日，但其實在疲憊的工作後，也能帶來一絲refresh的感覺；與此同時，以喜歡香水味道作為身體護理，相信能帶來愉悅。



Laura Mercier甜蜜派對法式甜點護手霜套裝 Party of Three – 酒精和消毒液的摧殘下，手袋裡不得不多備一支手霜，在清潔雙手後，滋潤一下。Laura Mercier除了皇牌的底妝產品深得一眾女士歡心外，這次節假日，品牌推出的法式甜點手霜套裝也十分吸引，限量套裝有三支手霜在內，包括杏仁椰奶潤手霜（30ml）、琥珀香草潤手霜（30ml）和焦糖布丁潤手霜（30ml），手霜質地如奶油般順滑，深層滋潤的同時，還散發讓人著迷的香氣。



Make up forever ULTIMATE TRIO SET THE ICONIC 王牌持妝組合 – 雖然口罩已成常態，但一個完整的約會／派對妝容，是不會因為口罩而僥倖的；因此，一個持久的妝容成為了重點。品牌推出的王牌持妝組合包含ULTRA HD 超高清無瑕蜜粉、AQUA RESIST 防水抗汗眼線筆 01 BLACK和ROUGE ARTIST 霧光唇膏 #164 蜜糖豆沙色，品牌的無瑕蜜粉粉質細膩，且透明感高，不會為妝感帶來厚重感，最後配上一支霧光唇膏，整個妝容立馬變得高冷。當然，如果想要更啞緻的唇妝效果，不妨一試品牌近日新品：Rouge Artist特霧持色唇釉，絲絨啞緻，不暈染、不顯唇紋，持妝力更強！







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇