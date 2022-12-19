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臨近節假日，除了美甲、新衣、化妝品，相信to do list中少不了剪、染、漂、燙等元素，然而，漂染過後的頭髮總要花些心思護理！為此，編輯部整個了一系列關於頭髮，如鎖色、深層滋養、定型等好物，不妨從中找到適合你的護髮產品，為派對、約會做好準備！



Aveda純素鎖色護色洗髮水和護髮素 – 想要鎖住漂染過後的髮色，不難聽見理髮師經常說，少點洗頭！但其實換上針對性的洗護產品，一樣可以減緩髮色掉色的速度。頭髮護理品牌Aveda近日推出了鎖色護色的洗髮水和護髮素，主打純素、天然，成分中有超過90%的天然萃取活性成分，當中包括從大米和玉米中萃取的天然螯合物，它有如「磁鐵」般的功效，溫和的清潔，同時起到保護髮色的作用。同時，鎖色護色系列中含有複合電荷分子，遇水後會在頭髮上形成一層不能溶解的保護層，防止水份滲入頭髮，減少染後頭髮掉色，鎖住髮色長達8星期！編輯建議可配合品牌的按摩梳一起使用，昇華整個洗護過程！



Kérastase 逆時光至臻修護系列 – 來自法國的Kérastase同樣以頭髮護理為主，而品牌的Chronologiste逆時光至臻修護系列最適合燙染前後的急救之用！這個系列添加了護膚品中的常用成分，如透明質酸、活性海源精華、維他命E等，讓頭髮如肌膚一樣，增添水潤感與光澤感！它是品牌首個全方位修護系列，不僅可以深層滋潤，還針對頭髮髮絲等不同程度的衰老問題。這個系列包含修護浴髮乳、修護髮膜、免洗修護乳和修護精華，滿足洗髮前後的護理！



Oribe Dry Texturizing Spray – 來自美國的Oribe主打生活護理，涵蓋頭髮、身體護理和香氛。其輕盈又具修復功效的Signature Shampoo和Signature Conditioner是不少女士日常護理之選，使用後的頭髮更是散發淡淡芳香。除了洗護系列，相信不少女士總會放瓶Dry Shampoo看門口！品牌其中一件大熱產品就是Dry Texturizing Spray，即時吸收頭髮油脂，讓厚重的頭髮更為蓬鬆和輕盈，立刻轉換不同的造型，深受少荷里活女星及造型師的喜愛！



Oribe Signature Set $880

Signature Shampoo Size: 250mL / 8.5 fl. oz.

Signature Conditioner Size: 200 mL / 6.8 fl. oz.

Gold Lust Nourishing Hair Oil Travel Size: 50 mL / 1.7 fl. oz.



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