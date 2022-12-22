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每年12月，都會總結一下過去，同時計劃來年：新一年有甚麼事情要做？新一年想自己變成怎樣？（雖然很多時都是空想）。新一年來臨，意味自己又大一歲，編者的願望自然是想逆齡一年（最少）……想皮膚狀況怎樣？護膚品要轉換一下嗎？化妝風格要稍稍改變？年末節慶一個接一個，不少品牌都推出優惠套裝，是時候入手適合自己的護膚和化妝品，作為be a better me的第一步吧。

Clean Beauty新寵：Odriem最新Star Aura卸妝乳酪！期間限定抵買安瓶精華

新一年，關於護膚、美妝，第一個想到的關鍵字，是Clean Beauty！如果你有留意Clean Beauty產品，大概也有聽過Odriem這個名字，這護膚品牌產品由位於加州和香港的生物醫學團隊研發及生產，標榜堅守高效、純素及零殘忍。令我躍躍欲試的是品牌推出的首款卸妝Star Aura卸妝乳酪，卸妝乳酪以溫和的氨基酸及非離子洗面配方設計，洗臉後不會乾澀繃緊，同時可以保護肌膚屏障。當中的活性成分有野生洛神花提取物、覆盆子籽油、摩洛哥堅果油、保加利亞玫瑰水合物及乳木果油，幾乎出名對皮膚好的成分都包攬其中，除可對抗自由基，更具高效抗炎功，既滋潤又有舒緩作用，最讚是敏感和暗瘡膚質都啱用。

品牌旗下另有兩款皇牌高效安瓶精華Sunshine安瓶精華和Moonshine安瓶精華；前者蘊含多款高效消炎活性成分，最適合受暗瘡困擾的女生使用；而Moonshine安瓶精華則有強效修復屏障功能，當中的透明質酸納分子極細，能快速滲透皮膚底層，為肌膚鎖水；其他的重點活性成份更有抵抗自由基、改善暗啞、乾燥、泛紅等皮膚問題，特別適合乾燥秋冬使用。

好消息是，兩款安瓶精華於現時至12月31日期間在Weirdo Beauty及Odriem官網上以期間限定優惠會每盒$388發售（原價每款$588，每盒5毫升 x 5瓶）， 是最佳入手、嘗新好機會。

詳情／購買：

Weirdo Beauty

Odriem

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