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當香味瀰漫鼻尖，我們總是忍不住閉上眼睛，似乎想要將其一嗅而盡；憑藉香味的線索，我們幻想著對方是一個怎麼樣的人；香氣是一種無形的存在，猶如感受般抽象，卻又實實在在的療癒心靈，點綴生活。在眾多香氣中，不知道哪絲香調最入你心？



Serge Lutens La Fille de Berlin 柏林少女十周年限定版

來自法國Serge Lutens 對美學要求極高，產品設計及包裝不帶一絲猶豫，簡約利落的線條透出品牌乾脆及分明的DNA。其香水系列黑色禮物系列Collection Noire就如一個高雅的存在，而於2013年推出的La fille de Berlin 柏林少女也逐漸成為品牌的大熱。香水主調由玫瑰與胡椒組成，初初接觸時，或許會因它的辛辣而卻步，但就如帶刺的玫瑰，讓人忍不住靠近，危險中散發魅力；柏林少女就如品牌創辦人，柔中帶剛，甚至是性格剛烈的女孩，讓人印象深刻。柏林少女在面世10週年之際，將會以限量版瓶身重新推出，以現代主義為靈感，棱角分明的線條刻畫了一名少女，在深邃的瓶身中，依舊散發著堅定的意力量。

查詢：Serge Lutens







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