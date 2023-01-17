收藏文章

每年新年不少人都會寫下自己的目標和願望，希望能自我提升、學一門興趣或者養成健康習慣，但這些目標往往在年末原封不動地還給自己，可能是自己根本沒有行動，或者因為工作太繁忙沒有時間實踐。不如試試加入The 5am Club，每日清早起床，將最精神的時間留給自己，完成你的新年目標！今年「的」起心肝，不要再拖了！

Readmore：

新年目標：別再空談！學習這7個方法，讓你成為Better Me

5am，沒有人騷擾的私人時間！

甚麼是The 5am Club呢？顧名思義就是每天早上5點鐘起床，善用清早的時間，做自己想做的事。這個概念來自一本暢銷書《The 5am Club》，它是由作家及精英專家Robin Sharma作著，她用這個方法幫助不少名人用早上的時間增加工作效率，同時深深影響很多人。清早起床的名人有很多，例如籃球明星Kobe Bryant、迪士尼董事長Robert A. Iger、Apple執行董事長Tim Cook都是5am或者更早起床的。

如果要維持7、8小時的睡眠，早起或者晚起的時間都是相同的，為甚麼要將事情在早上做呢？在5am全世界還在睡覺，沒有任何人的打擾，WhatsApp還沒有傳訊息、Instagram還沒有新Post、家人還未起床，這是完全屬於你自己的時間！就像這些重要的名人，當員工上班後，他們的電郵、電話就會不斷響起，完全沒有自己的時間。所以清早就是自我投資的最佳時間。例如，Twitter創辦者Jack Dorsey曾在訪問中提到自己會5:30am起床，然後冥想並慢跑一小時。《Vogue》時尚主編Anna Wintour也是每天5點起床，6點打網球，7點為自己化妝、穿搭。若不清早起床，這些工作繁忙的人們根本沒有時間能留給自己。

下一頁：做自己有興趣的事







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情