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迎接新年，當然要有一個人見人愛的形象，不論是親朋戚友的聚會，或者跟另一半拜年見家長，一個好看的髮型都能為你加分不少，除了自然簡潔的散髮，精緻的編髮也是不錯的選擇！今次為大家推薦幾款日式編髮，簡單易上手之餘，更方便配搭各式造型打扮，先bookmark下來，下個月的情人節聚會及春日郊游都適用，一於跟住教學影片落手做！

新手都做到！俏麗燈籠麻花辮

不知道大家有否試過在網上看到編髮教學影片，最後卻因為步驟及技巧太難而放棄？以下兩款編髮馬尾就是值得嘗試的造型，雖然看起來複雜，其實編髮新手都做到，只需準備數條幼橡筋圈就可以。好看的編髮不一定只靠四、五手辮或魚骨辮，利用橡筋圈也可綁出特別層次感，尤耳朵水平開始，分區綁髮至頸部髮根位置，最後簡單綁成三手辮再固定好就可以了。

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或者可以嘗試利用小撮捲髮的簡單技巧，為基礎馬尾加入特色髮結，再夾上精緻的髮夾裝飾，就能完成。但這款造型要留意的地方就是髮束分配，綁髮結時不要拿過多頭髮，使本身的馬尾厚度不足，造型的比例也會失衡。

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若然你即將要跟隨伴侶去拜年順便見家長，一款能讓你留下好印象的髮型當然少不了，除了以上的麻花編髮馬尾，近年流行的燈籠麻花辮也是不錯的選擇，紮起馬尾顯得更加清新乾淨俐落，加入少量編髮細節，亦能低調的展示你的造型美感。先綁好基礎低馬尾，再將馬尾分段綁成三手麻花辮，最後記住要拉鬆頭頂及馬尾的髮絲，才可增加髮型蓬鬆空氣感及自然感。

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