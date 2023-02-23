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每個人都有釋放生活壓力的方式，吃一頓美味的晚餐、呷一口好酒、躺在沙發耍廢，甚或在臨睡前，走進浴室將一天疲憊統統沖走。近日，特別享受在浴室中的時光，不論是用上喜歡的洗護產品，還是對著鏡子、衝著「我要變美」的決心而勤力護膚。



對於美，每個人都有不同的定義，然而最直觀地，我們會下意識將視線放在自己臉龐上，彷彿這個門面就是我們護膚的焦點。愛爾蘭奢華身體護理品牌Hibernicis的創辦人Catherine Logue用手比劃著脖子以下的身體部分說道，「我們總是忘了身體也是皮膚的一部分。」



大家對Catherine Logue這個名字或許不太熟悉，但對Joyce Beauty和Chantecaille一定不陌生。Catherine前後任職於這兩個品牌多年，擔任商品經理及外貿總監，負責開發新的美妝零售概念及擴展業務。隨著工作的調動，她從墨爾本搬到了香港，再到倫敦，不停遊走在大都市之間。從護膚品、美妝品，到現在的身體護理，她對於美麗的定義似乎也有不同的見解。



看過繁花，偶爾也需要一片綠葉平衡視線的疲勞。初接觸Hibernicis時，不多不少被它的簡約所吸引，白色瓶身配以黑色瓶蓋，上面簡單的印著產品信息，直白的告訴你它的功效與用法，就像擺放在香水旁的一瓶咖啡豆，安安靜靜的幫你濾掉一天的疲累。



Hibernicis是拉丁文，意思為來自愛爾蘭，Catherine表示，是想和大家介紹愛爾蘭的另一面。從Chantecaille離職後，Catherine跟著丈夫回到了他的家鄉，也正是愛爾蘭的自然風光與美撫平了她疲累的心，同時也燃點了她的下一個挑戰與旅程。Hibernicis目前推出了8款產品，分別是去角質凝膠、沐浴露、身體乳液、身體精華、手霜、潤膚油，以及兩款不同成分及味道的潤膚露。品牌以大自然為靈感，所採用的天然成分均高達98%以上。從品牌概念的誕生到推出，前後花了七年的時間，當中經歷了不少的事與願違，而Catherine對成分、氣味、質地及用後感更是執著與堅持，藉著對談，一起看看究竟Hibernicis的魔力在哪？



H：Helena Hau

C：Catherine Louge



H：你會用那些形容詞去形容Hibernicis？你想透過它帶出甚麼信息？



C：愉悅（Joyful）、尊重（Honouring），以及有效（Authentic）。當我創立這個品牌時，在我腦海裡想法就是，為生活在城市中的人提供一點能量，為身心帶來一絲平靜。



我在香港生活了很多年，我感受過她的活力，當然也夾雜著疲累。然而身處在一個噪音、空氣質量、自然資源被污染的環境中，若忽然讓你去到一個原始的大自然地方時，就好像愛爾蘭，相信當下的衝擊是非常大的，同時可以感受到自然所帶來的能量。在Hibernicis的產品中有一個很重要的成分，就是來自大西洋沿岸的不同海藻萃取物。我希望將自然融入日常中，也希望用Hibernicis的人能暫且慢下來，同時透過添加到不同精油和散發的香氣，讓身心都感到放鬆。



H：你從事美容美妝這麼多年，為何忽然萌生創業的想法？為何選擇了身體護理，而不是擅長的美妝品？



C：我從來沒想過自己會進入化妝品行業。但當我接觸到這個行業時，就一頭栽進去了。在Chantecaille時，我經常要在不同地方工作，如歐洲、亞洲和紐約，也是當時認識了我的丈夫Kevin，他是愛爾蘭人。和Chantecaille的合作有14年之久，這麼多年遊走於不同的地方，其實也很累，正當我選擇沉澱和休息一下時，我便和我的丈夫回到了愛爾蘭。



我一直想擁有自己的事業，但當下沒有馬上去做，因為我需要時間歇歇。護膚品和化妝品其實是不同的行業，但個人而言，我更喜歡護膚品，包括身體護理，而護膚品最重要的元素之一就是氣味。我承認，我深受大自然吸引，有時走在路上時，都會停下來聞聞花朵或青草帶來的清新氣味。然而靈感就在不經意間發生，記得那天我和丈夫開著車前往康尼馬拉（愛爾蘭西海岸）的Old Bog Road，當下就被廣闊、美麗和荒涼的景象所震撼，我當時就決定要以自己的興趣出發，開展一個身體護理產品的系列，並加入最喜歡的天然元素和精油成分。



H：Hibernicis的產品不算多，主要聚焦在身體護理上，其中一件產品是身體精華Body Serum，這好像並不常見，因為精華通常都會用在臉上，很少用在身體上，為甚麼會推出身體精華？



C：你說的這款身體精華Síoda是我專門為香港而設計的。我住了香港這麼多年，知道香港的天氣有多潮濕，夏天時，冷氣又非常大。所以在研發的過程中，問了自己一個問題，除了臉以外，為甚麼身體其他地方就不能用精華呢？我們總是忘了，身體其實也是我們皮膚的一部分，脖子以下，都是皮膚，所以就有了這款身體精華。洗完澡後，可以直接塗抹在身體上，它的質地非常輕盈，而且很容易吸收；添加的高強度的透明質酸鈉，使皮膚能夠在細胞水平上吸收水分，加上滋養皮膚的海藻萃取物，在不添加油脂的情況下，保濕又透亮。另外它添加了茉莉花和橙花精油，有淡淡的香味，又能滋潤皮膚。



H：你的網站上有一句平淡但又溫暖的話：叫作「Honor the Small Things」，可以簡單分享一下這句話，以及甚麼是small things嗎？



C：這句話是我由心而發的，都是一種感受與直覺。這個尊重Honor說的不單單是對愛爾蘭這個靈感之地，也包括對自己的尊重，珍惜本身擁有的時間，盡可能沉醉其中。而Small things則意味著來自大自然不可思議的禮物，包括路上的岩石、海灘上的海藻、舊廚房地下室等等，這些來自生活的東西都可以組成美麗的圖層，你可能需要用你的眼睛、鼻子和聽覺去探索，在這過程中，就好似教你如何感受一樣。



H：我們無法阻擋歲月的流逝，關於完美與不完美，相信你也有不同的體會，可以分享下你對於美的哲學嗎？



C：我很喜歡日本的- Wabi sabi美學，談得就是完美與不完美。若將其一分為二，「侘」（wabi）的大致意思是「簡陋樸素的優雅之美」，而「寂」（sabi）則是「時間易逝和萬物無常」，用它去形容完美與不完美就最適合不過。我們經常會回想從前的肌膚狀態，五十歲時想要四十歲時的肌膚，四十歲時又想要三十歲、二十歲時的肌膚，但我們也知道不可能，可以做的就是照顧好自己，選擇適合自己的護膚產品，就像剛剛介紹的身體精華Síoda，它是一款質地比較輕盈的產品，年輕的肌膚或許就足夠了，但如果是比較乾中的肌膚，可能還要配合身體乳液去使用。其實關於完美與不完美，也是一種接受的練習。



查詢：Hibernicis











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