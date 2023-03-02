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等了三年，香港終於迎來口罩令解除的一天！不用出國就能隨意呼吸新鮮空氣，不再被口罩焗出敏感口罩肌，還可以重拾往日每天悉心化妝扮靚的習慣，當然開心！但這三年來愈來愈少購入唇膏，疫情前買下的唇膏又已經過期，要以精緻妝容上班示人，不妨先由以下幾款今年春夏新款唇膏系列入手！

MAKE UP FOR EVER Rouge Artist絲絨裸感唇膏：超實用上班妝容適用！

解封口罩後，第一款要選的唇膏當然是適合上班妝容用的，要夠持久舒適，又不能太誇張搶眼，自然裸妝感就最適合；不論質感、使用感或色調各方面，都特別推薦Make Up For Ever今年的新品 — Rouge Artist絲絨裸感唇膏系列。

唇膏設計上延續Rouge Artist同系列產品的設計靈感，以專業彩妝師必備唇刷為主體，將唇膏蓋設計成刷具筆桿造型，讓施力點更均勻，使用時更方便。唇膏擁有16小時豐盈性感的舒適妝感，以及10小時持妝效能，上班時不用擔心脫妝。而唇膏配方富含玻尿酸，能夠維持絲絨裸感之餘，為雙唇作保濕滋潤；並注入獨家彈性凝膠複合物的光滑柔軟質地，輕盈服貼，最後添加球體粉末，能即刻點綴霧感妝效， 時尚感up！

查詢：Make Up For Ever

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