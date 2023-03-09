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口罩令解除，不用每天戴著口罩、焗住皮膚，可以隨時隨地呼吸新鮮空氣，使人更加期待盛夏的來臨！可是自由來得太突然，「口罩肌」的乾燥敏感、暗瘡粉刺問題卻還未解決，怎麼辦？為大家推薦急救護膚五步曲，由潔面、爽膚水，到修護滋潤的保濕以及面膜環節全方面急救，不要偷懶，乖乖勤力保養，一定能盡快以光滑嫩肌示人！

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潔淨皮膚同時保濕：Fancl 淨肌保濕潔面粉

清潔是護膚的基礎步驟，挑選合適的溫和潔淨產品，能帶來乾淨清爽的感覺之餘，還可提升後續護膚品的滲透力。標榜零防腐劑的Fancl，最近推出春日限量版設計淨肌保濕潔面粉，首先，潔面粉特有的迅速起泡配方，令潔面粉末能遇水時迅速溶解，如蛋白豐盈柔滑的「蛋白彈力泡泡」能減低潔面時對肌膚的摩擦；而潔面配方則採用毛孔角栓潔淨成分，能徹底去除老化角質及多餘油脂，及洗走毛孔內的角栓及污垢，配合獨有水凝氨基酸潔淨保濕成分，潔淨同時保留肌膚原有的天然保濕因子（NMF），又不會過度去除油脂或角質，為肌膚達至理想的水油平衡狀態，適合任何膚質人士使用。

隨時喚膚嫩膚，提升肌膚活力：Caudalie Beauty Elixir葡萄籽活性爽膚水

Caudalie的Beauty Elixir葡萄籽活性爽膚水多年來被稱為「皇后水」，無論早晚護膚或是化妝前後使用都效果超佳，因而深得美妝控及專業化妝師的歡心。「皇后水」揉合六種珍貴植物萃取及100% 天然精油而成，包括葡萄萃取物、玫瑰精油、橙花水、檸檬香蜂草、薄荷精油、迷迭香精油等獨特成分，配合獨特精華噴霧設計，能在輕搖一噴間瞬間滲入肌底，達到即時紓緩鎮靜、爽膚淨肌，同時提升光澤和透亮度，瞬間喚醒肌膚，提升肌膚年輕活力，更能定妝和提升妝品貼服力。產品特別設有100ml及30ml裝，絕對是梳妝枱、工作枱及化妝袋必備。

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