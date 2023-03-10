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春天總是令人又愛又恨。雖然終於可以擺脫厚重的衣服，但潮濕的天氣永遠就像頭髮的大敵人，無論出門前如何為頭髮造型大費周章，一踏出門外，便馬上打回原型！不少女生也因此乾脆剪掉長長的秀髮，其實除了換髮型，只要學好編髮技巧，春天出門也不怕！

日本人氣髮型屋「album」的髮型師シオン（shion）就經常在IG分享各種簡單的編髮造型教學。今個春天，一起來告別沉悶的頭髮造型吧！

#1 簡約內翻編髮

內翻編髮是近年日本女生最常用的編髮技巧，只需綁好馬尾，以手指從頭髮中間撐開一個小洞，再把髮束向上反轉穿入即可，大家平日看到的頭髮造型有不少都是從此變奏出來。想造出型格感覺，可以「左上右下」的方式，把頭髮分成兩部分綁起，最後再二合一綁成一條辮子，加上金屬髮飾就可以。

#2反轉偽三手辮

如果你是頭髮偏長的女生，亦可使用內翻編髮的技巧，輕易造出三手辮的感覺。由耳朵對上開始，把頭髮分半然後內翻，將兩側頭髮分段取出，以疊加方式不斷重覆往內翻，最後綁為一體，從上而下輕輕於橡筋位置抽出髮絲，營造線條感便完成。

#3知性線條感馬尾

想要成熟一點的話，可先把頭髮在耳朵水平位置分半，以髮夾先夾起上半部分，把下半部分綁成馬尾，然後將上半部分的頭髮二手辮至馬尾後面綁起，在頭頂位置抽出髮絲，便大功告成。

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