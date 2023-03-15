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15/03/2023Text: Christy

留住一瞬即逝的春意！春日櫻花香水推介：Jo Malone限量櫻花香水、GUERLAIN職人刺繡櫻花蜂印瓶、DIOR首席調香師特調

#日本 #香水 #古龍水 #Dior #櫻花 #GUERLAIN #春天 #刺繡 #Jo Malone #Editor’s Pick #GUERLAIN蜂印瓶 #櫻花香水 #Les Ateliers Vermont #香水推介2023

　　涼風拂面，轉眼間又到春天，這時候總是特別想到日本一看櫻花綻放的景象，櫻花香氣更是令人難忘。每逢春天，不少品牌也會推出櫻花系列香水，記錄這個一瞬即逝的季節，不知道以下3款櫻花香水，又有沒有勾起你在日本賞櫻的回憶呢？

 

可愛感滿分！Jo Malone限量版櫻花系列

 

　　說到櫻花香水，相信大家都會和編輯一樣，第一時間想起Jo Malone每年春季推出的限量版櫻花香水。香水使用櫻花為主調，加入清爽的佛手柑、柑橘和小荳蔻，質感清新輕盈；而白麝香和玫瑰木則帶來柔和香氣，令人彷如置身於春日的櫻花爛漫的美景。今年的限定版瓶身同樣是櫻花色的圓弧形，高雅中帶點可愛感，質感滿分。

 

限量版櫻花古龍水 100ml $1,420

Source/ Jo Malone

 

　　除了香水，品牌今年同樣推出同系列的hair mist，加入摩洛哥堅果油成份，護髮同時散發陣陣櫻花香氣，添上春日氣息。

 

限量版櫻花居室香氛組合 $1,495

（包括：限量版櫻花古龍水、合歡花藤枝擴香組、英國梨與小蒼蘭手部及身體沐浴凝膠、杏桃花與蜂蜜迷你工藝蠟燭、限量版春日櫻花系列索繩袋）

Source/ Jo Malone

淡雅櫻花古龍水套裝 $1,420

（包括：限量版櫻花古龍水、英國梨與小蒼蘭潤膚乳霜、英國梨與小蒼蘭古龍水、限量版春日櫻花系列索繩袋）

Source/ Jo Malone

 

查詢：Jo Malone

 

下一頁：限量3,000瓶！GUERLAIN職人刺繡櫻花蜂印瓶

 

 

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