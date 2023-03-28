28/03/2023Text: Christy
零妝感才是皇道！換上會呼吸的透薄底妝：升級版DIOR Forever、全新GUCCI啞緻無瑕、輕透養膚YSL粉底液
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數數手指，口罩令已解除了接近一個月，大家放下口罩了嗎？自疫情起，身邊不少朋友都變成了素顏一族，手頭上的粉底不是過了期，便是已經不合時使用；加上適逢春季，又是時候換上透薄底妝，以自然零妝感示人才是皇道！
全面升級！DIOR Forever恆久貼肌亮澤底霜
DIOR的Forever系列向來深受不少女生歡迎，近期品牌再為其配方作全面升級，大大加強了妝效！Forever系列使用了高濃度花卉護膚成分，鳶尾花萃取能舒緩炎症、三色堇萃取可助調節肌膚水分，而紅木槿萃取則能刺激細胞更生，提亮膚色。喜歡水潤妝效的，可選擇恆久貼肌亮澤底霜，底霜結合兩種高效的100%天然透明質酸，保濕力強同時持久貼服，一抹便能為肌膚帶來舒適感。底霜同時含亮肌植物精油配方，質感順滑易推，妝感更清透柔滑；加上耐水耐油的配方，十分適合在香港的潮濕天氣下使用。
查詢：DIOR
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