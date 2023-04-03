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美國甜心、歌手Selena Gomez一直在大眾視野裡長大，她的一舉一動從童星時期便受到注視、被評論。一向相貌甜美、身材瘦削的她，近幾年體型變胖，最近前男友Justin Bieber的妻子Hailey Bieber與朋友Kylie Jenner再次攻擊她的身形，引起不少網民的反感，而Selena Gomez也終於開腔回應。



愛你的身體，美不止一種型態



幾年前媒體與大眾發現Selena Gomez身形變肥，不少小報捕捉她稍顯肥胖的醜照。看著美國甜心的身材走樣，網民與媒體一面倒地攻擊她沒有做好明星應有的身材管理，也有些以關心的角度勸她留意身材。

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當時，她在社交媒體上發布毫不遮掩身材的照片，寫下「This is OK.（這不要緊）」。雖然身型肥胖，但她並不會以身材為恥，反而用正面態度，以明星的影響力告訴社會，美不只有單一標準，不要因為社交媒體上「完美」的身型及外表而感到壓力。這正面的態度得到許多人的認同，也讓同樣有身型焦慮的人感到解放。

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除了發布自己真實、微胖的身型，她也毫不忌諱的上傳自己素顏照及長痘痘的照片。可能是社交媒體上太多整形、P圖的名人，將美的定義扭曲，也過於完美，讓真實的女生們看著網上的照片而感到自卑。她將自己真實一面展現人前，只要愛自己，最自然的一面就是最美的！



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