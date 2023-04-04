收藏文章

出道七年，BLACKPINK成員Jisoo終於在上月正式推出首張個人專輯《Me》！專輯中的新歌《꽃 FLOWER》MV更在YouTube上架短短一天便獲得近4千萬點擊率，可見這位BLACKPINK 門面的驚人魅力。MV中，Jisso除了各種服裝造型叫人驚艷，她的自然無瑕妝容是美得讓人窒息！身為「人間DIOR」，Jisso在MV中的妝容當然也是用上了一系列來自DIOR的美妝品，今天就來和大家剖析她的妝容，Let’s get the look of Jisoo's！

專輯封面：艷麗復古風

專輯封面上，可見Jisso以艷麗風格的紅色妝容登場，嫵媚動人。Jisso用上了品牌Forever系列的恆久貼肌柔霧粉底液，皮膚白皙的她選用的為1N色號，粉底液更含高濃度花卉護膚成分，有助改善膚質。而亮眼的紅色主調眼妝則使用了專業後台眼影組合的007色號，這款眼影組合備有不同色調的眼影，適合任何膚色，不論想要啞光還是虹彩眼妝都能一一做到！

如想做到Jisoo造型的橙紅色唇調，則可選擇鏡光誘惑唇膏的744色號，唇膏使用了90%天然成分的配方，持久潤澤兼保濕，加上活潑生氣的顏色，派對、上班、以至日常妝容都適用。

下一頁：慵懶自然素肌感







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名