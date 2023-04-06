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Netflix真人騷《體能之巔：百人大挑戰》邀請來全國最厲害的100位體育、健身界人士，其中包括各運動項目的國家代表隊、健身比賽冠軍、舞蹈家、軍人、警察，甚至還有農夫、Youtuber、餐飲業人員等等，陣容強勁。每個人的體態、運動細胞都讓人目瞪口呆！在芸芸運動員中，這個甜美的運動Youtuber沈音燈給人留下深刻印象，她外表甜美，還具備著讓人羨慕的完美身形。不妨試試跟她做臀部鍛鍊，在夏天前養成蜜桃臀吧！

誰是沈音燈Euddeum Shim

沈音燈（Euddeum Shim）是普拉提 (Pilates)導師及韓國知名的運動Youtuber，她的訂閱數超過一百萬，人氣很高！她擁有天使般的甜美面孔及魔鬼般沒有一絲贅肉的身材，細緻的馬甲線、緊緻的腿部線條及隆起的翹臀，還被譽為「江南蘋果臀」。

在 Instagram 查看這則貼文 심으뜸 Euddeum shim（@euddeume_）分享的貼文

在《體能之巔：百人大挑戰》，比起其他參賽者，即使僅僅在女生當中，她也是身體瘦小的。不過在一場復活賽中，每個參賽者需要拉著自己40%身體重量，直到只剩最後5名選手。手臂削瘦的沈音燈憑著自己的意志力，在比賽中毫不分心、眼神堅定，扎著馬步，緊緊地抓住繩索。直到身形比她大2、3倍的健身參賽者都抵不住而鬆手，她依然死死地抓緊著，最終成功返賽。不止許多觀眾都對她刮目相看，她還贏得其他參賽者的尊重！

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沈音燈從小就喜歡運動，大學是體育學系畢業的。不過她真正地相信運動對身體的重要性是因為一場車禍。一次，她與姐姐去美國三藩市旅遊時，發生了嚴重的車禍，她腦出血、肺部挫傷和手指骨折。她用了很長的時間復原，在復健的過程中她進行了物理治療，還開始用普拉提 (Pilates)的方式復健及恢復自己的體格。因此她開始進行普拉提 (Pilates)，更走上了推崇運動、健身的道路。經歷受傷後的她，更了解健康身體的重要性！

看著她的Instagram 相片，你能猜到她原來32歲了嗎？她如何維持身材？讓我們看看她的健身方式吧！

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