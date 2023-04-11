收藏文章

自春天來臨，總感覺肌膚狀態不太穩定，不是乾燥缺水，就是毛孔粗大和細紋湧現，叫人煩惱。近年在家美容成為新趨勢，一部美容儀便能輕鬆解決肌膚問題，對不少忙碌的上班一族來說十分方便。適逢周末便是第一期消費券派發的日子，今次編輯部就為大家介紹幾部$3000便可以入手的家用美容儀，一起在家輕鬆做Facial吧！

一機有齊RF、離子、EMS！YAMAN RF射頻再生美顏儀

相信大家對YAMAN的美顏儀也不會陌生！想入手一部價格相宜的YAMAN，不妨考慮「RF射頻再生美顏儀」，儀器結合 RF射頻熱療、離子及EMS三大技術，可改善各種肌膚問題如乾燥、法令紋、肌膚張力不足、毛孔粗大、眼部細紋等等。當中RF射頻除了可更快導入精華，為肌膚強效補水，配合EMS UP電流感應更可以達至瘦面效果。一機多用，小資女必收！

購買：YAMAN

下一頁：輕鬆在家瘦面！NuFACE Trinity PRO







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名