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有些女生的外貌明明長得很標緻，卻依然讓人覺得欠缺魅力，原因可能是身體姿態的問題。在教授瑜伽期間，我發現許多女生都有X形腳的問題，差不多每三或四個女生就有一個有這個問題，而當中許多人都是不自知的。千萬不要小看這個身型問題，不但會讓女生失去氣質，身型走樣，嚴重起來更會引起膝蓋疼痛，影響日常生活喔！

甚麼是X字形腳？

甚麼是X字形腳呢？X字形腳也被稱為膝蓋外翻，大腿骨輕微的向中間扭轉，膝蓋向著中間而不是直對著前方。X字形腿的人是指在站立的時候，當膝蓋貼緊時，腳及大腿之間還有縫隙，縫隙愈開，情況愈嚴重。X字形腳的人走路的時候會感覺到膝蓋磨膝蓋，或者鞋頭會磨擦到另一隻鞋子的內側。你有X字形腳的問題嗎？

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