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25/04/2023Text: Christy

皮膚乾燥暗啞失彈性？初老護膚4部曲：從基礎清潔到精華乳霜，今天起開始抗老！

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　　抗老，是不少女生的一生課題。踏入25歲後，新陳代謝減慢，加上膠原蛋白開始流失，肌膚開始變得容易乾燥、失去光澤、毛孔粗大……還有最叫人煩惱的細紋也漸漸湧現。要對抗初老，除了多做運動，當然也要肌膚保養上花點心思，從潔面、護膚水、精華至面霜，都是缺一不可！

 

Step1：基礎清潔

頂級抗老品牌！Augustinus Bader藍鑽豐盈潔面乳

 

藍鑽豐盈潔面乳 The Foaming Cleanser $545 / 100ml

 

　　護膚先由潔面做起！來自德國的Augustinus Bader向來有頂級抗老品牌之稱。品牌主打專利的TFC8®（細胞觸發因子）技術，由天然氨基酸、高效維化命及合成分子組合而成，可助解決肌膚各種狀況。最近品牌推出了全新的藍鑽豐盈潔面乳，泡沫質地輕盈綿密，當中煙酰胺成分可助減少細紋和皺紋的形成、而維他命則可刺激膠原蛋白的製造，可同時做到提亮、控油、減淡細紋的效果，功用超多！

 

下一頁：可改變膚質？LA MER柔嫩亮肌煥膚水

 

 

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