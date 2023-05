Beauty



收藏文章 母親節Last minute送禮攻略!貴婦級護膚品、美妝優惠套裝、春夏香氛系列,為媽媽獻上貼心的愛意! 今個星期日(14日)就是一年一度的母親節,要向母親大人表達愛意,有些子女選擇一同外遊享受天倫之樂,亦有人選擇留港玩樂,除了物色母親節下午茶或自助餐大餐,美妝品及香氛也是不錯的送禮之選,為大家分別推介幾款貴婦級護膚品、美妝優惠套裝及春夏香氛系列,實用美觀還可讓媽媽愈用愈美,必定合她心意!

貴婦級護膚品推薦,感受年輕肌膚力量

Clarins 至臻凝時眼霜 Precious La Crème Yeux

女性特別注重雙眼的抗衰老,Clarins為去年推出的Precious至臻凝時系列帶來新成員 — 至臻凝時眼霜,正正採用罕貴凝齡配方,為雙眼提供高效逆齡修護。至臻凝時眼霜蘊含超過94%的天然成分,當中由月神花冷凍萃取及三重胜肽複合物揉合而成的凝齡配方,預防及打擊雙眼肌膚衰老跡象。細膩輕柔的眼霜質感配以超合金物料鑄造的冷凍按摩棒,每天按摩眼周脆弱肌膚達致不同修護功效,有助提升及緊緻眼周輪廓、減淡眼紋。

查詢:Clarins

Guerlain 御庭蘭花緊緻提升精華

除了皇牌殿級蜂皇系列之外, Guerlain的御庭蘭花系列亦是品牌極具口碑的系列之一,Guerlain一直深信蘭花的自然美容力量,今年繼續將尖端科研結合奇妙的大自然力量,創造出全新頂級御庭蘭花緊緻提升精華。結合新一代專利Orchid Totum分子萃取科技技術及珍稀蘭花,以12,000顆珍貴精油微球體包裹著92%源自天然的成分,微珠猶如給在皮膚上做出多重微拉提運動,重塑立體輪廓,提供高效再生嫩肌、緊緻肌膚和塑造美顏的效果。配合柔和溫暖的按摩,猶如每天在家home spa一樣,真正的寵愛肌膚。

查詢: Guerlain

Amorepacific 煥采修復金箔睡眠面膜

睡個美滿的「美容覺」,讓肌膚愈睡愈美,當然是女性最愛, Amorepacific的煥采修復金箔睡眠面膜,以高效還原肌膚時鐘基因的皇牌專利成分AbsoluTea,包裹具超卓抗氧與補水功效,有效強化、舒緩及修護受損肌膚的珍貴綠茶籽油,加上亮膚養顏且有紓緩鎮靜之效的奢華臻顏金箔,高效修護並潤澤煥膚,同時減淡細紋改善肌膚紋理,讓媽媽Age Gracefully。

查詢:Amorepacific

