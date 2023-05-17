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2023年一眨眼就來到5月，隨著香港出入境全面通關加上口罩令解除的好消息，可以到處遊玩打卡，讓人打扮的心思都增添不少！以下四款日韓春夏眼妝教學簡單易上手，一定能為你的春夏造型作精緻點綴，一起來跟著做吧！

亮麗蜜桃橘粉色

春夏季又怎能沒有能展現少女俏麗感的超可口蜜桃橘粉色眼妝？有別於以往的鮮艷色調，今年更流行的是飽和偏低、更加低調的橘粉眼妝，使妝感更親切溫柔。先以接近膚色的霧面眼影在整個眼窩打底，然後以深啡色眼影在眼尾先拉出線條，再使用不同質地的桃橘色眼影由眼睫毛根部往上堆疊暈染，最後輕輕點上珠光亮片眼影，就能完成特別的漸層眼妝。妝容講求和諧感，建議化上蜜桃橘粉眼妝後，配合低調粉嫩的肉桂色系腮紅，有效提升妝容的精緻度。

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