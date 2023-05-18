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常常在街上看到一些穿著時尚、妝容體面的女生，怎知道走起路來膝蓋碰著膝蓋，雙腿無力，無論再奢侈的衣著也無法蓋過這身形與姿態！有腿部問題的女生大都都不自知，或者覺得問題不大，上一篇文編者寫到幾個方法去測試自己是否有X型腿的問題。這篇文就來談談如何矯正吧！

問題原來從腳板底開始！

其實編者從小也有X字型腿的問題，讀書時常常因為小腿、大腿粗而很困擾，當時詢問了一個讀體育專科的同學，他只告訴我是腳板出了問題。當時我完全不了解他的意思，於是沒有放在心上，直到考了瑜伽牌後，開始改善自己的體型問題，才發現自己有扁平足。原來許多體型問題都是從腳底開始，就像起樓一樣，如果底層歪了，上層也會跟著傾斜。用前一篇文章的方法看看自己是否有扁平足，若果你也有這個煩惱，就試試台灣物理治療師Nini教的簡單方法吧！

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