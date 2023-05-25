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楊紫瓊因電影《奇異女俠玩救宇宙》得到了95屆奧斯卡金像獎影后及第29屆美國演員公會（SAG）最佳女演員獎，創造了電影業的歷史。除了在奧斯卡頒獎禮上一番感動的得獎感言得到觀眾掌聲外，在美國演員公會（SAG）頒獎禮上她更激動地「爆粗」！全場演員沒有人怪責她，卻紛紛為她鼓掌，因為她是第一個拿到該獎項的華人女性，這象徵著荷李活的包容性及多樣性，在她之後的所有亞裔演員都能得到同樣的獲獎機會！

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頒獎禮上「爆粗」，原因讓人激動！

楊紫瓊在電影《奇異女俠玩救宇宙》飾演一個老套的華人大媽，老實說編者認為這部電影的製作成本低，全靠大反差、無釐頭的搞笑劇情及楊紫瓊的精彩演技，讓電影變得更精彩。除了這次美國演員公會頒最佳女主角外，楊紫瓊早前也靠這個角色拿下音樂及喜劇類最佳女主角獎。在金球獎頒獎禮上，她激動的流淚，在她頒獎感言一半時，背景音樂響起，提示她時間到了。但她不屑一顧地說：「Shut up，please。」，然後不管時限，享受著聚光燈下的一刻。這次，獲演員工會頒獎，她一上台就超激動地「爆粗」，不敢相信自己得獎的一刻！

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在滿是知名演員，現場轉播的頒獎禮上，她的表現太失禮嗎？編者覺得她或許有些誇張，但很真實。滿場的演員沒有人因為她的表現而感到失禮，反而一直為她鼓掌。因為在她之前，從未有華人女性走上這個頒獎台上，即使章子怡的《藝伎回憶錄》也只是獲得了提名。她真的創造了荷李活電影的歷史時刻。







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