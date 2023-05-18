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常說，一個的成功男人，除了要有事業，亦必然要有金錢和地位。

一個男人的成與敗，或許亦建基於一段婚姻上。在荷里活的世界，像是Ryan Reynolds和Blake Lively般的美滿婚姻，自然能贏盡全世界掌聲；惟那邊箱，Johnny Depp卻因和前妻Amber Heard的世紀官司鬧得滿城風雨，即使Johnny Depp最後勝訴，負面影響仍不斷圍繞著他，無緣再出演經典作品如《魔盜王》和《怪獸與鄧不利多的秘密》系列等，演出機會變得少之有少的他，今年將會以講出法國傳奇皇帝路易十五的電影《Jeanne du Barry》回歸，叫不少影迷期待。

不過，我們今天不談電影，反倒談談這位「積克船長」再次和Dior續約一事。

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日前根據《Variety》的消息，Dior已和Johnny Depp再次簽下為期三年的新合約，繼續為其Dior Sauvage香水擔任品牌大使，當中酬勞更高達$2,000萬美元天價，比起曾代言Dior Homme的Robert Pattinson和代言Chanel No. 5的Brad Pitt還要高，創下史上男性香水代的最高酬勞！到底為何Dior會對這位「備受爭議」的男星不離不棄？

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